快評／獨行俠驕兵必敗！灰狼「高塔砲」KAT的三分球比東契奇還準

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這場上半場獨行俠表現還算可以，當然，我們可以看到Kyrie Irving被守住，因為他上半場只有6分進帳，而且一開賽就被拉開。
但是Luka Doncic不斷利用犯規、外線三分等，幫助獨行俠追分，Towns、Edwards、Gobert也深陷犯規麻煩，雙方上半場49戰平。
下半場風雲變色 Towns狂砍25分
上半場只有5分進帳的Karl-Anthony Towns，雖然最後因為犯規提前出場，但他在第四節的三分球，應該是獨行俠的誤判，Karl-Anthony Towns說他一天投1500顆三分球應該是真的，因為第四節他的三分球，真的讓獨行俠嚇到。
獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）11投4中，命中率比Karl-Anthony Towns三分5投4中低，但獨行俠並未降低對KAT的防守，反而忽略季後賽「沒有不可能」的戲碼。
獨行俠原本在主場勢在必得，以為一定可以贏球，沒想到開賽就陷入落後，加上Anthony Edwards打得強勢，要贏球真的要重新檢視進攻的手段，並且加強對Karl-Anthony Towns的防守，但目前看好，獨行俠還是有機會以4:1的方式晉級總冠軍賽。