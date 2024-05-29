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快評／獨行俠驕兵必敗！灰狼「高塔砲」KAT的三分球比東契奇還準

▲灰狼隊Karl-Anthony Towns的三分球，比下獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）讓獨行俠以100:105落敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼隊Karl-Anthony Towns的三分球，比下獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）讓獨行俠以100:105落敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

明尼蘇達灰狼今（29）日在NBA季後賽西區決賽第四場出戰達拉斯獨行俠，灰狼在Anthony Edwards帶領下，幫助球隊以105:100擊敗獨行俠，其中「蟻人」Anthony Edwards說到做到，29分、10籃板9助攻，這樣全面，差點大三元的好表現，讓球迷對灰狼又燃起一絲希望，Karl-Anthony Towns25分好表現，還飆進4顆三分球，命中率比獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）還高。但事實上，灰狼隊這場沒有打得更好，防守依舊有很多瑕疵，獨行俠會落敗，可能是敗給自己，因為在最後第四節關鍵時刻，Karl-Anthony Towns的三分球5投4中，加上Anthony Edwards的關鍵中距離，讓獨行俠吞下主場敗仗。

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Irving被守死　Luka Doncic上半場17分

這場上半場獨行俠表現還算可以，當然，我們可以看到Kyrie Irving被守住，因為他上半場只有6分進帳，而且一開賽就被拉開。

但是Luka Doncic不斷利用犯規、外線三分等，幫助獨行俠追分，Towns、Edwards、Gobert也深陷犯規麻煩，雙方上半場49戰平。

下半場風雲變色　Towns狂砍25分

上半場只有5分進帳的Karl-Anthony Towns，雖然最後因為犯規提前出場，但他在第四節的三分球，應該是獨行俠的誤判，Karl-Anthony Towns說他一天投1500顆三分球應該是真的，因為第四節他的三分球，真的讓獨行俠嚇到。

獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）11投4中，命中率比Karl-Anthony Towns三分5投4中低，但獨行俠並未降低對KAT的防守，反而忽略季後賽「沒有不可能」的戲碼。

獨行俠原本在主場勢在必得，以為一定可以贏球，沒想到開賽就陷入落後，加上Anthony Edwards打得強勢，要贏球真的要重新檢視進攻的手段，並且加強對Karl-Anthony Towns的防守，但目前看好，獨行俠還是有機會以4:1的方式晉級總冠軍賽。


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