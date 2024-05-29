高雄85大樓淫窟遭抄 高市府聯合稽查警駐點都市傳說破滅
高雄八五大樓「一樓一鳳」是高雄在地的都市傳說，近期在苓雅分局積極查獲大樓內色情行業，且分局主動聯繫大樓管理委員會及住戶業主，加強社區自主管理，設置機動派出所，全天候24小時派員進駐；另於該大樓大門前派駐警力全天候駐點守望。去年4月11日又查獲一間應召站，近日由檢察官依法將2名負責人提起公訴。
記者郭凱杰／高雄報導
苓雅分局為確保當地觀光、洽商住客旅宿環境安全，主動聯繫大樓管理委員會及住戶業主，加強社區自主管理，自112年起迄今於該85大樓12樓設置機動派出所，全天候24小時派員進駐；另於該大樓大門前派駐警力全天候駐點守望。並針對大樓民宿、出租套房業者及大樓地下停車場等治安顧慮處所等，每週規劃3次清樓查察，以杜絕不法。
另配合市府觀光局實施密集性聯合稽查，著重點於涉及短租業者場所之行政違規，自112年下半年迄今已稽查36場次，觀光局針對違規業者裁罰38件，並針對未履行勒令歇業之業者，採行強制斷水斷電措施。
苓雅分局表示，透過高市府跨局處查察及與管委會相互配合下，防制成效良好，該大樓於本年度迄今已未曾接獲相關檢舉色情案件，亦未發生重大社會敏感案件，該分局將持續情資佈建，以淨化該大樓住商環境，再創大樓新商機。