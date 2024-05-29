風向變了？他曝「青鳥行動」掀反思潮　吐大學生真實心聲

台灣食物過敏排行榜出爐！「帶殼海鮮」不意外奪冠　這食物也上榜

▲食藥署公布台灣食物過敏調查，帶殼海鮮不意外奪下冠軍。（圖／食藥署提供）
▲食藥署公布台灣食物過敏調查，帶殼海鮮不意外奪下冠軍。（圖／食藥署提供）

記者魏妤庭／台北報導

食物過敏愈來愈常見，食藥署今（29）日公布市售食品常見過敏原和食物過敏調查，結果發現台灣食物過敏冠軍仍是「帶殼海鮮」，值得注意的是，國小學童對花生過敏的發生率上升，排名到第2名。有醫師認為，主要跟環境正在改變有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署今日舉行食安記者會，並公布市售食品最常見的過敏原和食物過敏調查，不論是國小學童、國中學生、成人對台灣食物過敏冠軍仍是「帶殼海鮮」。國小學童過敏排行榜2到5名依序是花生、雞蛋、水果、牛奶。國中學生為魚、花生、雞蛋、牛奶。成人則是魚、花生、水果、牛奶。

值得注意的是，過去認為只有國外出生長大者，才會對花生、堅果較容易嚴重過敏，但是現在台灣有愈來愈多本土、沒有出過國的孩子對花生過敏，日前更有名幼兒園男童因對花生過敏，曾有連續3次就醫、一次送急診紀錄，最嚴重的一次出現呼吸困難、喉嚨聲音沙啞、嚴重肚痛等全身性症狀。

▲台灣食物過敏原調查，除了帶殼海鮮外，對花生、堅果類過敏的人數愈來愈多。（圖食藥署提供）
▲台灣食物過敏原調查，除了帶殼海鮮外，對花生、堅果類過敏的人數愈來愈多。（圖／食藥署提供）
林口長庚醫院兒童過敏氣喘風溼科主任蘇冠文指出，近年來台灣食物過敏盛行率上升，據統計，4到18歲以及成人食物在2004年過敏盛行率為7.7%、6.4%，但到了2017年上升到10.4%、12.5%。同時，他也提到，全世界過敏發生率都在上升，約增加2到5倍，而台灣愈來愈多本土、沒出過國的孩子對花生過敏，原因尚不明確。全世界也都在研究為何全球過敏人口增加，雖沒有公認答案，但已認為與基因無關，主要與環境正在改變有關聯。

食藥署也提醒，市售包裝含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質的穀物、大豆、魚類等，以及使用亞硫酸鹽類等終產品其二氧化硫殘留量每公斤10毫克以上者，均須在產品的容器或外包裝上，顯著標示含有致過敏性內容物名稱之相關醒語資訊。違者可依食安法開罰新台幣3萬元至300萬元。且標示字眼大小須至少0.2公分。

此外，食藥署表示，若有過敏體質的民眾，建議選擇有完整包裝、內容物名稱及過敏原醒語資訊標示清楚的產品，以避免食用含過敏原的食物引起過敏反應。若出現飲食後產生過敏症狀，應儘速就醫。

止痛劑「芯奔注射液10毫克」發現不純物！食藥署回收逾3.3萬安瓶

傳缺藥危機！食藥署稱庫存可供應到6月　藥師公會籲檢討藥價制度

蔬果農藥超標！好市多、全聯、50嵐都淪陷　食藥署：88件不合格

日本進口「鮮草莓」又爆農藥殘留超標　食藥署邊境攔截退運銷毀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代