台灣食物過敏排行榜出爐！「帶殼海鮮」不意外奪冠　這食物也上榜

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值得注意的是，過去認為只有國外出生長大者，才會對花生、堅果較容易嚴重過敏，但是現在台灣有愈來愈多本土、沒有出過國的孩子對花生過敏，日前更有名幼兒園男童因對花生過敏，曾有連續3次就醫、一次送急診紀錄，最嚴重的一次出現呼吸困難、喉嚨聲音沙啞、嚴重肚痛等全身性症狀。
林口長庚醫院兒童過敏氣喘風溼科主任蘇冠文指出，近年來台灣食物過敏盛行率上升，據統計，4到18歲以及成人食物在2004年過敏盛行率為7.7%、6.4%，但到了2017年上升到10.4%、12.5%。同時，他也提到，全世界過敏發生率都在上升，約增加2到5倍，而台灣愈來愈多本土、沒出過國的孩子對花生過敏，原因尚不明確。全世界也都在研究為何全球過敏人口增加，雖沒有公認答案，但已認為與基因無關，主要與環境正在改變有關聯。
食藥署也提醒，市售包裝含有甲殼類、芒果、花生、牛奶、羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質的穀物、大豆、魚類等，以及使用亞硫酸鹽類等終產品其二氧化硫殘留量每公斤10毫克以上者，均須在產品的容器或外包裝上，顯著標示含有致過敏性內容物名稱之相關醒語資訊。違者可依食安法開罰新台幣3萬元至300萬元。且標示字眼大小須至少0.2公分。
此外，食藥署表示，若有過敏體質的民眾，建議選擇有完整包裝、內容物名稱及過敏原醒語資訊標示清楚的產品，以避免食用含過敏原的食物引起過敏反應。若出現飲食後產生過敏症狀，應儘速就醫。