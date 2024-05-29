台灣電力夠充沛成為「AI之島」嗎？經濟部：供電量有信心達成目標

經濟部次長林全能出席立法院教育及文化委員會就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告，並備質詢。
藍委葉元之質詢時表示，追究過去一個月的停電原因多因天氣因素，導致設備故障，質疑台電編了一千億預算執行「電網韌性計畫」，結果一遇下雨依舊停電，不是饋線跳脫，就是小動物所致，他疑惑提問「何時才能將電網韌性做好？預計還要再花多少錢？」
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葉元之說，政府因補貼太多發電成本，所以不願意花錢做電網，執政期間不斷強調再生能源發展，結果過去8年佔比也只成長5%，「就是因為現在再生能源成長遇瓶頸，所以才會有這麼多人強調核電的重要性。」
國民黨立委萬美玲指出，從4月16日至5月12日，根據桃園市政府統計，當地停電已超過28次，前前後後高達將近9萬5000戶受影響。過去台電陸續接收各種預算高達4千億，電網仍舊脆弱，跳電、停電如此頻繁，後續該撥補的預算還是得給，但政府應思考問題根源。
她盼經濟部立即在1個月內研議，將來由外部專家學者組成停跳電調查委員會，加入更多公正人士針對國內大規模停跳電事故進行調查，並公布原因。林全能回應，很願意邀請專家學者，台電已朝此方向進行中。
蔡政府執政時期，曾立下目標表示，2025年達成再生能源20%的發電占比，8年期間承認跳票，也深知再生能源中風、光電的不穩定性，眼看核三廠2部機組執照將於今明兩年到期，意味著核能於2023年共計178.02億度電將於明年歸零，這些電將從何補足？林全能表示，將從燃氣電廠、再生能源中的太陽光電、離岸風電來補。
供電不足影響的不只有民生用電，還包括工業用電，護國神山台積電整年用電量超過200億度，比核三廠目前全年發電量178億度還多，未來台積電將於台灣興建3座晶圓廠，以及2座先進封裝廠，屆時用電量恐再創新高，總統賴清德更表示要打造「AI之島」。
然而，AI也需要用電，根據《紐約客》報導指出，OpenAI的ChatGP每天消耗電力超過50萬度，輝達一有10萬顆H100訓練AI的資料中心，需要100兆瓦的電，經濟部是否有預估台灣發展AI需要多少電？林全能表示，上述皆為大型語言訓練，這部分不會在台灣進行，台灣會從應用端做微調，台灣供電量有信心能夠達成相關AI目標，每年供電皆按照計畫落實當中。