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0403震災復原重建　黃偉哲動支災準金並全力爭取經費速辦

▲0403地震迄今餘震不斷，台南市有部分公共設施受損，為盡速修繕公共設施，市長黃偉哲第一時間先行動支自行編列之災準金辦理災後復建及搶修險工程。（圖／台南市政府提供）
▲0403地震迄今餘震不斷，台南市有部分公共設施受損，為盡速修繕公共設施，市長黃偉哲第一時間先行動支自行編列之災準金辦理災後復建及搶修險工程。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

0403地震迄今餘震不斷，雖然台南市未傳出重大災情，仍有部分公共設施受損，為盡速修繕公共設施，恢復原有功能，市長黃偉哲第一時間先行動支自行編列之災準金，核定7,200萬元辦理災後復建及搶修險工程，由於地震造成月津國小毀損嚴重，經費達1.74億元，正積極向中央爭取中。

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▲0403地震造成月津國小毀損嚴重，經費達1.74億元，正積極向中央爭取中。（圖／台南市政府提供）
▲0403地震造成月津國小毀損嚴重，經費達1.74億元，正積極向中央爭取中。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，市府每年均編列災害準備金預為因應災害發生後所需復建工作支應，任內更投入超過63億元災準金，自0403地震發生後隨即要求市府團隊立即辦理公共設施巡檢，盡速勘察災損情形，並提報災後復建工程審議，核定後即動支市府災害準備金辦理。根據統計0403地震復原總經費將近2.46億元，各機關正以最快的速度執行災後復建工程，順利讓復建工程如期如質完成。

秘書長兼災防辦主任方進呈指出，這次災損案件多為學校建物、排水護岸與農路等設施毀損，市府團隊運用行政院工程會「公共工程雲端服務網」整合「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」進行提報審查，以最快的速度完成行政作業並核定，充分展現積極與效率。

災防辦執行秘書王雅禾強調，臺南市政府不但依照中央復建工程提報規定，並自行訂定「臺南市政府辦理天然災害緊急搶救及復建工程作業要點」來加速府內各主管機關與區公所全面性初勘及審查復建工程作業，能快速並兼顧復建工程品質，市府並全程管考進度讓各項災後復建工程能盡速完工。

這次0403震災及後續餘震，建物毀損以鹽水區月津國小最為嚴重，月津國小南棟整棟重建經費9,600萬元及中棟整棟重建經費7,800萬元災害復建工程，經評估後已張貼危樓紅單禁止使用，合計共1.74億元，因經費龐大，目前持續向中央爭取重建經費。

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