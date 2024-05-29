影／陳偉殷6局失4分！大秀流利英文令人驚艷 主帥讚宰制力十足
陳偉殷英文好溜！效力美國獨立聯盟長島鴨隊的台灣好手陳偉殷，今(29)日先發登板，對決加斯托尼亞棒球俱樂部(Gastonia Baseball Club)，陳偉殷在前5局表現出色，然而第6局卻陷入亂流，單局掉4分，幸好隊友下半局就將比數追平，而最終長島鴨隊以4:9輸球，他無關勝敗，賽後亮點反而是他大秀流利英文，完全不需要翻譯。此外，賽後主帥福特(Lew Ford)則指出，陳偉殷在此役能把球路有效壓低，要到好球，也能用球速變化擾亂打者，雖然在第6局球投得太甜遇到麻煩，但是他在前5局證明了自己的宰制力。陳偉殷則是表示：「自己的直球狀況還不錯，但曲球與變速就有些不足，雖然無關勝敗，但還是希望能再把狀況調整到更好。」
記者吳政紘/綜合報導
不需要翻譯 陳偉殷更自在
獨立聯盟比較辛苦，可能沒翻譯，待遇也跟過去大聯盟差很多，但陳偉殷日前就透露，自己可能會是「最後一舞」，再給自己挑戰的機會，他也將近40歲的年紀，知道要回到大聯盟不容易，但自己表現仍有一定水準。
陳偉殷在美國已經有房子，加上他精通日文，過去就多次大秀日文，甚至在日本都可以跟球員直接溝通，這次看到他大秀英文，不少球迷也很意外。
此役陳偉殷開賽狀況不錯，連續解決6名打者，被敲安之後再連續讓9位打者出局，前5局僅被對方敲出1支安打，沒有任何失分。但是6局被打4分，雖然無關勝敗，但表現仍讓他不滿意。
陳偉殷用英文檢討自己表現，他說：「感謝隊友們的守備幫我很多，Ryan McBroom有美技接殺，Gomez也有雙殺出現，我認為守備幫我很多，自己在第6局有一些狀況。」但最令人印象深刻的是，陳偉殷的英文能力也很好。
Lew Ford是陳偉殷過去金鶯隊時期隊友，加上效力過阪神虎隊，球迷都有印象，如今他成為陳偉殷的總教練，他表示：「陳偉殷在此役能把球路有效壓低，要到好球，也能用球速變化擾亂打者，證明自己有宰制能力。」