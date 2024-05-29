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金價創高後跌近100美元！市場並不悲觀　點名2數據牽動後市表現

▲國際金價創高後已回超過100美元，銀行認為有機會跌深反彈，但仍要觀察本周美國兩數據公布，將牽動金價表現。（圖／記者顏真真攝）
▲國際金價創高後已回超過100美元，銀行認為有機會跌深反彈，但仍要觀察本周美國兩數據公布，將牽動金價表現。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

受地緣政治風險升溫，國際金價再度突破歷史新高至2449.89美元，但隨著多位美國聯準會（Fed）官員及會議紀要偏「鷹」派之下，市場 年內降息次數及時程預期出現變數，美元指數反彈回升，加上美國經濟數據仍具韌性，金價大幅拉回，一度下探2325美元，目前在2353美元附近震盪。展望後市，台灣銀行認為，短線金價拉回近100美元，已重回4月底5月初盤整區間，且中東地緣政治風險亦未緩解，似有機會出現跌深反彈，但本週美國將公布重要通膨數據核心PCE及第一季GDP，市場將關注美國通膨數據變化，金價將隨數據公布後大幅波動。

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雪梨金市昨（28）日以每英兩2351.86美元開市，金價開盤後先於2352美元附近波動，後美元指數走低，金價順勢上行至2356美元，引發高檔賣壓出籠，金價拉回至2351美元附近震盪，不久後美元指數止跌回升，金價快速下跌至2342美元，吸引低接買盤進場，支撐金價於2342美元附近波動。

歐美時段，瑞典央行總裁泰登（Erik Thedeen）表示，6月不太可能進行降息，接著英國公布5月CBI零售申報銷售為8，高於預期值-25與-44，激勵英鎊兌美元一度突破1.28關口，自3月21日以來新高，美元指數呈疲弱走勢，推升金價上漲至2363.89美元，然美國公布5月經濟諮詢委員會消費者信心為102，高於預期值97與前值96，美元指數翻揚，金價快速拉回至2350美元附近，吸引避險買盤進場，支撐金價震盪上行至2361美元。

今日黃金現貨價格在2362.49美元至2354.22美元震盪。展望後市，根據台銀最新國際金市報告分析，短線金價拉回逾100美元，已重回4月底5月初盤整區間，且中東地緣政治風險亦未緩解，似有機會出現跌深反彈，但本周美國將公布重要通膨數據核心PCE及第1季GDP，市場將關注美國通膨數據變化，金價將隨數據公布後大幅波動。

此外，即便RJO Futures高級商品經紀人Danial Pavilonis對金價的短期走勢持謹慎態度，對長期前景持樂觀看法，主要認為目前金價受到短期利率上升及10年期美債收益率增加的雙重影響，可能進一步下滑，但目前仍為長期投資貴金屬特別是白銀的好時機，Pavilonis預測金價長期將逐步攀升至3000美元。

Maison Placements Canada Inc. 總裁兼執行長John Ing也預期，金價未來18個月仍有可能上漲至每英兩3000美元，美國政府迅速增長的債務正在為當前的貨幣政策蒙上陰影，且中國持有的美國公債已降至14年低點7750億美元，在出售美國債券的同時，中國央行一直在購買黃金。另金價創新高是由於美國債務上升，導致資金出於防禦目的而流入金市。

不僅如此，富蘭克林坦伯頓基金集團黃金及貴金屬基金首席投資組合經理Steve Land表示，雖然不認為世界會重返金本位制，也不認為美元會失去其儲備貨幣地位，但確實見到使用黃金來結算的國際貿易與日俱增，例如假設想從俄羅斯購買廉價原油，可以使用黃金結算，這會促使政府持有更多黃金。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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