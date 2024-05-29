巷仔內／國會改革促藍綠白取得難得共識　廢除監察院勢在必行

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此新聞稿一出，讓民眾黨立法院黨團總召黃國昌氣炸，稱監察院作為五權機關之一，已徹底喪失人民信任，「下階段憲政改革要推動廢除監察院」，就連國民黨立法院黨團總召傅崐萁也附和，廢監察院議題再度浮上檯面。
首先，監察院設計不良的問題長期被詬病，立法院法制局就曾指出，「有關監察院權限設計不良之批評甚多，修憲後我國監察院既已不具有民意機關之性質，惟其卻擁有調查、彈劾及審計等西方民主國家國會之權限。」
再者，監察院也常被在野黨批政治辦案，對於重大弊案視而不見，卻對政治事件很積極，像是日前在2024大選後，因為35年前舊案約談新北市長侯友宜，而前行政院發言人陳宗彥涉關說且疑似接受性招待，監察院卻沒通過彈劾案。
2022年立法院修憲委員會，跨黨派將「18歲公民權」草案送出委員會，廢考監提案則被保留，自從那時起廢考監就很少再被提起，再加上「18歲公民權」修憲案，最終因為沒達超高修憲門檻無疾而終，因此同樣也要經過修憲的廢考監可能性更是微乎其微。
然而，廢考監議題早就獲得朝野高度，包括民進黨、民眾黨都表態挺「廢考監」，民進黨還通過黨版修憲案，「廢除考試院與監察院兩院」，就連向來將三民主義、五權憲法視為神主牌的國民黨，在2022年阻擋監察院人事同意權時，也開始喊出廢考監，現在傅崐萁也力挺。
若這次三黨又有難得一見的共識，藍白就必須秉持推動國會改革決心，照樣推動廢考監，而民進黨也應該實踐自身對於「三權分立」主張，儘速成立修憲委員會，就像監察院長陳菊所說的，「廢除考監、追求三權分立，是她年輕到現在不變的理想」，監察院真的該廢了。