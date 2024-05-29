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新航事故初步調查結果曝！重力4.6秒內劇變　安全帶指示燈有亮起

▲新加坡航空一架編號SQ321的波音777-300ER客機，於21日從倫敦飛往新加坡時，在途中遭遇強烈氣流，造成機上乘客和機組員1人死亡，上百人受傷的嚴重意外。對此，新加坡交通部今（29）日發表初步調查報告。（圖／翻攝自@invincible39X）
▲新加坡航空一架編號SQ321的波音777-300ER客機，於21日從倫敦飛往新加坡時，在途中遭遇強烈氣流，造成機上乘客和機組員1人死亡，上百人受傷的嚴重意外。對此，新加坡交通部今（29）日發表初步調查報告。（圖／翻攝自@invincible39X）

記者倪浩軒/綜合報導

新加坡航空一架編號SQ321的波音777-300ER客機，於21日從倫敦飛往新加坡時，在途中遭遇強烈氣流，造成機上乘客和機組員1人死亡，上百人受傷的嚴重意外。對此，新加坡交通部今（29）日發表初步調查報告，指出重力短瞬間內急遽變化，以及飛機高度的陡然下降，可能是造成死傷的主要原因。

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根據星媒《亞洲新聞台》報導，新加坡交通安全調查局（TSIB）分析了黑盒子資料數據，調查委員會由新加坡交通安全人員、美國國家運輸安全委員會、聯邦航空總署代表、波音公司代表組成，在初步調查後還原了事發經過。

調查報告表示，SQ321班機當天一切正常，直到新加坡時間下午3時49分21秒，班機飛越緬甸南部上空，遭遇對流活動影響，G力在正0.44G和正1.57G之間波動約19秒，同時，可能因受到上升氣流影響，飛機高度在自動駕駛模式下出現「非指令性」上升，達到3萬7362英尺的高度且在加速。

機師發現後，透過拉長減速板來應對，同時在新加坡時間下午3時49分32秒時，駕駛艙語音記錄器顯示機師提到安全帶指示燈已經亮起。

接著在新加坡時間下午3時49分40秒時，G力在0.6秒內從正1.35G降至負1.5G，這讓沒有繫安全帶的乘客遭到拋飛，而1秒之後，G力再度反轉，在4秒內從負1.5G變成正1.5G，這讓本來被甩到機艙天花板的乘客重摔回地面，G力翻轉的同時，飛機高度也急墜了178英尺。

在這過程中，機師脫離了自動駕駛，啟動手動駕駛試圖穩住機身，手動駕駛21秒後，班機才重新回到自動駕駛，此時G力波動漸漸回復正常，飛機高度也返回3萬7000英尺。

在接獲機組人員通知有多人受傷後，機師決定臨時改道前往泰國曼谷素萬那普機場降落，並提前通知機場塔台需要醫療服務。而在改道飛往素萬那普的途中，未再遭遇亂流。

調查委員會表示，後續調查仍在進行中，但是重力短瞬間內急遽變化，導致沒有繫安全帶的乘客先是遭到拋飛然後又重摔回地，應是造成受傷的主要原因。

新加坡航空公司發表聲明表示，將會全力協助當局進行後續調查，並接受初步調查的結果，會持續致力於替當天班機上的乘客和機組人員及其家屬提供支援，包括支付他們的醫療費用，以及其他任何援助。

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