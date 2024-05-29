名家論壇》膝關節／《西班牙AV帝王：納喬》麻辣尺度無上限
早就耳聞《西班牙AV帝王：納喬》尺度驚人，沒想到這個比喻並非只是字面上的想像，更是實際拍出來讓人臉紅心跳的情節。敘述西班牙A片男神納喬比達爾的崛起過程，情節並非過於自戀美化，而是給足這位成人片明星一趟完整的英雄旅程。過程高潮迭起，還真的是「高潮迭起」，最後讓觀眾一口氣油門踩到底，看看這場賀爾蒙大戰能讓你噴發多少腦內啡？
文/膝關節
《西班牙AV帝王：納喬》找來西班牙人氣男星馬汀里瓦斯出任本作主角，與本尊比起來，可愛程度更勝原型人物。加上童顏巨胸，以及渾身精壯體態，加上第一集露出25公分巨鵰（雖然沒有證實是否為該演員的原廠產品），難怪片中每一個女性角色看了都「聞雞起舞」。
故事從他一無所有的窮小子背景開始，父親則是失意又失業的一家之主，強烈掌控家中主導權，沈重的父親壓力讓他喘不過氣來。直到接連兩次巧遇某女子莎拉，徹底被莎拉迷倒的納喬，這時知道莎拉在情色俱樂部中擔任性感舞者一職，既然兩人性愛合拍，那麼為何不能把你喜歡的變成現金呢？獨樂樂不如眾樂樂。
就這樣善用自己的尺度才能，拋下恥度界線，這對男女朋友就把閨房情趣變成活春宮，表演給眾人看，可見當時西班牙色情產業合法化後的解放。接著如同日本《AV帝王》那樣的時代所趨，從個人喜好到眾人視線，從快樂快活變成一門絕活。從俱樂部一次性收看人數，變成錄影帶收看人數，再從西班牙出發到歐陸色情業大本營匈牙利，再挑戰全球成人片大聯盟洛杉磯。
《西班牙AV帝王：納喬》可以收看一場成功的創業之旅，同時也兼備獵奇感，如何一步步邁向征服行內的高峰。對於觀眾來說，收看色情片當然不是什麼新鮮事，有趣的則是，這些幕後過程如何把不為人知的血汗情節說出來。
前面先是看到納喬為了當上成人片男主角，如何脫穎而出，必須忍受肌肉重量訓練，甚至要咬緊牙關禁慾（這可能是運動主題中最難的一環），最後真槍上陣時還要比賽誰最硬最久？這段與片中競爭對手東尼比賽過程，透過分割畫面對比增加娛樂效果。
兩人更從相看不順眼到變成好友，近乎成為納喬拍片時的固定班底。卻又因為納喬跟東尼老婆偷情（東尼太太也是成人片女星），進而造成友誼裂痕，最終還是能攜手同行，看來男人的友誼還是比婚姻持久？
《西班牙AV帝王：納喬》把原本剝削感強烈的A片過程，拍出精雕細琢的鏡位與美術設計，特別是納喬一到匈牙利之後，遇到Bellísima上演真心換絕情過程，完全表現「愛到卡慘死」，甚至辜負了一路與他相知相惜的女友莎拉。
雖然看似芭樂狗血情節，但這齣並非賣弄養眼畫面而已，就是探討當色情產業遇上信仰/家教嚴謹的衝突時，該如何當一個孝子同時還能走上屬於自己的應許之路？這不就是許多家庭衝突根源？父母親不見得認同孩子的選擇。而踏上職業道路之後，又如何一路高歌猛進？中間的低潮與人性犯賤過程雙重打擊，生理上的限制成了事業死穴時該如何化解？
本季結尾埋下些懸念，到底納喬與莎拉的感情如何繼續？會不會扶養一炮之緣的女兒？才剛闖出名聲，卻又在洛杉磯打壞行業規矩，這場成人片帝王如何演而優則導？還有很多細節值得期待。
●作者：膝關節／影評人
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