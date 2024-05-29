助學童逐夢！郡都集團捐款助屏山國小球隊

郡都集團旗下事業體「天德濟善集團」今(29)日捐贈10萬元給屏山國小做為培育棒球與手球隊訓練津貼。郡都集團旗下除了有建設事業體郡都建設、都山林開發，另入主上櫃福大材料(4402)朝向多面向經營，集團更長期以「天德濟善集團」名義資助弱勢。
記者陳美嘉／高雄報導
郡都集團董事長唐承表示，集團從事公益分成「長者關懷、孩童教育、毛小孩贊助、社區服務與公部門回饋」5大領域。 今(29)日天德濟善集團至左營半屏山畔創校於民國54年屏山國小，捐贈善款10萬元，用於贊助棒球隊與手球隊訓練經費，也期望這次捐助可拋磚引玉，帶來更多愛心企業贊助。
唐承表示，屏山國小雖屬市心學校，但校內棒球與手球隊不少屬老舊眷村子女，經濟條件普遍不佳。但在資源有限下，球員仍逆風飛翔，屢屢在全國賽事表現亮眼，如手球隊在112年全國師生盃手球錦標賽，榮獲國小5年級男生組第6名，棒球隊更在2023年參加澎湖菊島盃全國軟式棒球錦標賽，與台中市金龍盃全國棒球錦標賽均獲得季軍。
唐承表示，每個人都有追逐夢想的權利，不能因為資源匱乏就讓孩子輸在起跑點，「天德濟善集團」今年除贊助屏山國小球隊，在去年12月也贊助前金國小棒球隊，捐贈營養品訓練設備物資。整個慈善事業核心價值就是「天人合德．濟世為善．以道治身．以佛治心」，透過一己小小力量，讓整個社會更為祥和美好。