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5/30夏季第一個「天赦日」！轉運招財秘訣　5生肖下半年運勢狂飆

▲明（30）日為農曆4月23日，是入夏後的第一個天赦日，把握這天吉時可化解很多不好的煞氣與轉運。（示意圖／取自photo AC）
▲明（30）日為農曆4月23日，是入夏後的第一個天赦日，把握這天吉時可化解很多不好的煞氣與轉運。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（30）日為農曆4月23日，是入夏後的第一個天赦日，把握這天吉時可化解很多不好的煞氣與開運，每年只有5至6天的天赦日，可以消災解厄，是消彌不順的大吉之日。命理專家小孟老師建議，民眾在這一天可以到廟中祈求玉皇大帝幫轉運，無法前往玉皇大帝廟祈求者，可對天空禱告玉皇大帝，讓困難迎刃而解，尤其以下5生肖求完玉皇大帝，發大財、特殊開運秘訣快收。

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命理專家小孟老師建議，在5月30日的最佳吉時「中午11時至15時」之間，到玉皇大帝廟祈福轉運，如果無法到廟中參拜的民眾，可對天空禱告玉皇大帝，神明會幫你實現，尤其是先前遇到的困難都會迎刃而解。建議以下5生肖運勢正旺，把握天赦日改運秘訣，下半年好運止不住！

Top5：屬羊
屬羊會有小偏財出現，倘若你身邊有不錯的投資標的物可以好好投資，說不定會賺到錢呦。天赦日誠心祈求玉皇大帝，股票或基金都能有很好的回報率。

天赦日開財運方法：在書桌抽屜擺放五帝錢能讓你充滿帝氣呦。

▲天赦日拜玉皇大帝，宜吃素、忌殺生，圖為松山奉天宮主祀玉皇大帝。（圖／NOWnews資料照片）
▲天赦日要拜玉皇大帝，宜吃素、忌殺生，圖為松山奉天宮主祀玉皇大帝。（圖／NOWnews資料照片）
Top4：屬猴
屬猴的人天赦日祈求神明過去有套牢的資金或股票都能有所回報，想要買房買屋的人都能買到便宜的價格，倘若你正與人有財務糾紛都能得到解決。

天赦日開財運方法：在房間裡擺紅地墊能夠步步鴻運，步步高升。

Top3：屬雞
屬雞的人終於揚眉吐氣了，過去你一直嘆氣何時才能有加薪的機會，天赦日祈求神明，然後再跟主管上司要求，就能有加薪機會，想轉業的人也能換到比目前公司更高的待遇。

天赦日開財運方法：在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，元寶下寫下你的姓名生日就能好運不斷。

Top2:屬豬
屬豬的人會憑藉著你的智慧與智商得到想要的財富，倘若你想要讓自己的運勢更好，祈求完神明之後不妨到異鄉旅遊不僅能轉運還能看到不錯的新興行業，若你是有想要創業的人對你非常有幫助呦，說不定你會因此而變成千萬富翁。
天赦日開財運方法：在家裡廁所放黃色或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票。

Top1：屬龍
屬龍的朋友加上有業績壓力的人，祈求完神明之後你的業績會突飛猛進超越以往，除了財運攀升之外，也會有很多小外快可以賺呦。然而這也是你過往辛苦所得來的結果。

天赦日開財運方法：在紅包袋上畫個圓圈，在圓圈裡寫上自己的姓名生日就能招來好運。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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