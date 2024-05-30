灰狼Edwards發下豪語！和NFL球星約第6戰達拉斯見　目標改寫歷史

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在賽後記者會的採訪片段中，有媒體聽聞Edwards在第4戰比賽後，和NFL達拉斯牛仔線衛Micah Parsons相約第6戰見，因而好奇Edwards說出這些話的自信是從何而來。但Edwards則面露有些困惑地說道：「不然我該說些什麼？我絕對不會說我們會輸掉第5戰這種話。」
並且，Edwards也在隨後解釋道，因為Parsons是adidas AE 1這款球鞋的愛好者，所以才會答應Parsons，將在第6戰帶一些AE 1來達拉斯給他。值得一提的是，NBA歷史上目前還沒有球隊能在0勝3敗的狀況下，逆轉系列晉級，因此灰狼目標不僅是進入總決賽，同時正在挑戰歷史。
曾對金塊放話 最後兌現承諾
Edwards在賽後記者會放話也不是頭一遭，先前在西區次輪系列賽2：3落後給丹佛金塊時，Edwards就在第5戰的賽後採訪，向金塊的工作人員喊話：「沒錯，跟他們說，我們G7見！」
可怕之處在於，Edwards真的達成了承諾，在第6戰砍下27分，外帶4籃板、4助攻、3抄截將系列賽逼近第7戰，甚至最終還以98：90擊敗衛冕軍金塊，帶領灰狼成功晉級，也是繼2004年以後隊史第2度闖進西部決賽。