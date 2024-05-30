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灰狼Edwards發下豪語！和NFL球星約第6戰達拉斯見　目標改寫歷史

▲明尼蘇達灰狼在西區決賽第4戰續命，球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在賽後發下豪語，表示第6戰會和大家在達拉斯相見。（圖／美聯社／達志影像）
▲明尼蘇達灰狼在西區決賽第4戰續命，球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在賽後發下豪語，表示第6戰會和大家在達拉斯相見。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

灰狼Edwards發下豪語！面臨背水一戰的明尼蘇達灰狼，在今（29）日以105：100擊敗達拉斯獨行俠，成功在西區冠軍戰續命。其中，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）找回禁區破壞力，拿下29分、10籃板、9助攻的準大三元表現也尤其關鍵。賽後Edwards和NFL球星相約第6戰在達拉斯碰面，當媒體詢問Edwards為何這麼有自信會打到系列賽第6戰時，Edwards霸氣表示，自己絕對不會說出第5戰會輸球這種話

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NFL球星著迷AE 1　相約G6送球鞋

在賽後記者會的採訪片段中，有媒體聽聞Edwards在第4戰比賽後，和NFL達拉斯牛仔線衛Micah Parsons相約第6戰見，因而好奇Edwards說出這些話的自信是從何而來。但Edwards則面露有些困惑地說道：「不然我該說些什麼？我絕對不會說我們會輸掉第5戰這種話。

並且，Edwards也在隨後解釋道，因為Parsons是adidas AE 1這款球鞋的愛好者，所以才會答應Parsons，將在第6戰帶一些AE 1來達拉斯給他。值得一提的是，NBA歷史上目前還沒有球隊能在0勝3敗的狀況下，逆轉系列晉級，因此灰狼目標不僅是進入總決賽，同時正在挑戰歷史。

▲灰狼Anthony Edwards帶領球隊以105:100擊敗獨行俠，灰狼隊還有一線生機，主要就要看AE的領導能力。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼Anthony Edwards帶領球隊以105:100擊敗獨行俠，灰狼隊還有一線生機，主要就要看AE的領導能力。（圖／美聯社／達志影像）
曾對金塊放話　最後兌現承諾

Edwards在賽後記者會放話也不是頭一遭，先前在西區次輪系列賽2：3落後給丹佛金塊時，Edwards就在第5戰的賽後採訪，向金塊的工作人員喊話：「沒錯，跟他們說，我們G7見！」

可怕之處在於，Edwards真的達成了承諾，在第6戰砍下27分，外帶4籃板、4助攻、3抄截將系列賽逼近第7戰，甚至最終還以98：90擊敗衛冕軍金塊，帶領灰狼成功晉級，也是繼2004年以後隊史第2度闖進西部決賽。


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