王菲親吻愛女慶祝18歲！絕美合照瘋傳 李嫣超高顏值衝熱搜
54歲天后王菲2013年結束和李亞鵬的8年婚姻，近幾年和舊愛謝霆鋒復合愛得甜蜜，而她和前夫的女兒李嫣也在國外唸書，日前迎來18歲生日，終於成年的她女大十八變，不但擁有174公分的超模身材，美豔顏值也受到關注，她和媽媽的合照在微博上瘋傳，不少網友大讚兩人簡直就是姐妹。
記者吳昕蓓／綜合報導
李嫣27日迎來18歲生日，在社群平台上一連發布多張和媽媽王菲的合照，只見李嫣的妝容比以往更成熟，她戴著金屬圈耳環，看起來充滿女人味，而王菲從身後抱著她，不時露出微笑，親吻女兒的額頭，母女倆的親密感情一覽無遺，洋溢著幸福氛圍，畫面十分賞心悅目。
其他照片也能看到，母女倆坐在異國街頭，同時看向左方，默契十足，照片曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，登上微博熱搜，不少網友紛紛激動直呼，「哇，李嫣居然都成年了，我還以為她還很小」、「長得越來越好看啦」、「母女倆顏值都好高」、「五官隨她媽媽，很精緻」、「李嫣氣質隨媽媽，越來越美了。」
事實上，先前才有網友在微博曝光李嫣參加學校舞會的照片，直指李嫣的妝容精緻，她戴著墨鏡，擋不住個性煙燻妝，身穿小禮服外搭皮草大衣，模樣很像媽媽王菲，當時也讓網友驚豔表示：「越來越有王菲的氣質」、「李嫣的側臉真的好像天后」，掀起熱烈討論。