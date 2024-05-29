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雪橇公司哈士奇斜槓組合唱團！21隻齊聲高歌　「魔音穿腦」超崩潰

▲哈士奇斜槓組合唱團，快來看牠們的精彩表現！（圖／翻攝@gohuskyiceland）
▲哈士奇斜槓組合唱團，快來看牠們的精彩表現！（圖／翻攝@gohuskyiceland）

記者潘毅／綜合報導

狗狗界「大協咖」哈士奇又有新花招！日前在冰島一間雪橇公司，裡面21隻哈士奇員工平時除了替遊客拉雪橇之外，在公司休息時，最喜歡斜槓組「合唱團」，站在木階梯上齊聲高歌，「魔音穿腦」的慘烈現場也透過鏡頭紀錄下來，在全球抖音上瘋傳。

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位於冰島北部的阿克雷里（Akureyri）有一個家庭，平時經營雪橇公司「Go Husky」，並飼養了大量的哈士奇在家中，主要業務是讓旅客到當地，能體驗古代愛斯基摩人的極地日常生活，在雪橇上看著狗狗們賣力拉著雪橇，享受極地冷風吹拂的特殊體驗。

飼養著大量的二哈，也意味著這個家庭的日常生活肯定精彩無比，這些哈士奇們，只要沒有出勤工作時，總喜歡在院子的木製階梯上，自己組成「合唱團」集體嚎叫，且一唱起來就常常是一整天沒停過。

▲哈士奇們正等待著離家多日的主人回家那一刻，準備獻上驚喜嚎叫。（圖／翻攝@gohuskyiceland）
▲哈士奇們正等待著離家多日的主人回家那一刻，準備獻上驚喜嚎叫。（圖／翻攝@gohuskyiceland）
這個片段曝光後，也瞬間在Tiktok上引發瘋傳，許多網友戲稱「牠們在唱哈士奇國歌，別打擾到了」、「15公里外的鄰居狀態：憤怒」、「我瘋掉了，開了這個影片後，我家的那隻也跟著開始唱歌了」、「二哈的日常，不意外」。

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