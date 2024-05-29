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中職／哈瑪星飆8K完投完封勝！打線火力支援　台鋼雄鷹6：0味全龍

▲台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick Margevicius）面對味全龍，繳出完投完封表現，在打線火力支援下，收下本季第3勝。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick Margevicius）面對味全龍，繳出完投完封表現，在打線火力支援下，收下本季第3勝。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者林之越/綜合報導

台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick Margevicius）在今（29）日先發面對味全龍，一人投完9局，只被敲4支安打沒有失分，更狂飆8次三振。打線也在5局上靠著王柏融、張肇元等人敲安，單局攻下5分大局，最終台鋼以6：0擊敗味全，哈瑪星收下完投完封勝，是個人本季的第3勝。直得一提的是，哈瑪星整場沒有投出四死球，控球能力驚人。

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哈瑪星展現壓制力　打線5局上爆發

4局上台鋼進攻，王柏融選到四壞球保送上壘，並發動盜壘，成功站上得點圈，進入5月後手感回溫的藍寅倫敲出中外野的飛球落地，王柏融跑回本場比賽首分，台鋼1：0領先味全。

5局上台鋼一、三壘有人，曾子祐雖然擊出內野滾地球，不過掩護三壘跑者跑回本壘，接著王柏融、張肇元、藍寅倫還有王博玄都在得點圈有人的狀況下敲出安打，球隊當局狂灌5分，台鋼6：0味全

味全打線則遭到台鋼先發哈瑪星壓制，前6局僅用了71球，被敲4支安打沒有失分，後續台鋼也選擇讓他續投。結果，哈瑪星最終只用了103球，對味全投出完投完封勝，且全場也只被敲出4支安打，狂飆出8次三振，並榮獲單場MVP

打線方面，核心棒次的王柏融、張肇元、藍寅倫單場都繳出雙安，且王柏融更跑出2次盜壘，多次為台鋼建立得點圈進攻機會

▲「台鋼大王」王柏融單場3打數敲出2支安打，貢獻1分點，並跑出2次盜壘。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲「台鋼大王」王柏融單場3打數敲出2支安打，貢獻1分點，並跑出2次盜壘。（圖／台鋼雄鷹提供）

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