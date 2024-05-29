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兄弟牛棚又放火！德保拉6局好投泡湯　富邦悍將4：3逆轉中信兄弟

▲兄弟先發德保拉主投6局僅被敲4安，失掉1分，無奈牛棚投手放火，富邦以4：3逆轉擊敗兄弟，德保拉也和勝投擦肩而過。（圖／中信兄弟提供）
▲兄弟先發德保拉主投6局僅被敲4安，失掉1分，無奈牛棚投手放火，富邦以4：3逆轉擊敗兄弟，德保拉也和勝投擦肩而過。（圖／中信兄弟提供）

記者林之越/綜合報導

兄弟牛棚又放火！中信兄弟今（29）日面對富邦悍將，先發德保拉的表現堪稱近期代表作，主投6局僅被敲4安，失掉1分，符合優質先發資格無奈牛棚投手放火後援投手王凱程在8局上連掉3分，吳俊偉控球也失靈，投出3次保送，最終富邦以4：3逆轉擊敗兄弟，拿下近期的2連勝。

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布藍登遇亂流　兄弟一路領先

1局上王正棠選到四壞球保送，並成功盜上二壘，不過下一棒高國麟遭到三振，富邦留下二壘殘壘。富邦先發布藍登開局就遇到亂流，接連丟出四壞球保送、觸身球，而陳子豪也適時擊出一遊間穿越安打，讓兄弟瞬間攻佔滿壘，結果張志豪選到四壞球保送，兄弟輕鬆擠回球隊第1分

德保拉在4、5局對富邦投出六上六下，而兄弟打線則在5局下由高宇杰發起進攻，岳政華嘗試犧牲短打，結果富邦內野處理不及，形成一、二壘有人局面，第三棒許基宏把握住機會，敲出左外野高飛安打，一棒送回2分，兄弟3：0富邦。富邦在6局上雖然獲得滿壘機會，但申皓瑋、張進德都沒能敲出安打，德保拉躲過失分危機，留下三人殘壘。

兄弟牛棚失火　范國宸敲關鍵安

比賽在8局上風雲變色，上場接替呂彥青的王凱程，先是被王正棠敲出安打後，再對高國麟投出四壞球保送，第五、六棒的范國宸、申皓瑋銜接攻勢，接連敲出帶有1分打點的安打，並且，再靠著董子恩的犧牲滾地球，三壘上的范國宸跑回追平分，富邦3：3兄弟，比賽重回原點

9局上兄弟負責關門的吳俊偉，在被王勝偉敲出安打後自亂陣腳，連續投出2次四壞球保送，申皓瑋擊出右外野的高飛犧牲打，由王勝偉跑回超前分，反倒以4：3領先兄弟

面對富邦火球「守護神」富藍戈，江坤宇、岳政華雖然接力敲出安打，讓兄弟的超前分站上壘包，不過岳東華、許基宏都被富藍戈以三振解決，最終富邦就以4：3守下勝利。

▲富邦悍將游擊手王勝偉單場5打數敲出3支安打，交出猛打賞表現。（圖／富邦悍將提供 ）
▲富邦悍將游擊手王勝偉單場5打數敲出3支安打，交出猛打賞表現。（圖／富邦悍將提供 ）
布藍登本場先發主投5局被敲6支安打，失掉3分，但靠著打線在8局打下的3分，躲過敗投。打線部分，王勝偉單場5打數敲出3支安打，交出猛打賞表現，而范國宸共3打數也有擊出2支安打，選到2次四壞球保送並貢獻1分打點。

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