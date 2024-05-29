兄弟牛棚又放火！德保拉6局好投泡湯　富邦悍將4：3逆轉中信兄弟

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1局上王正棠選到四壞球保送，並成功盜上二壘，不過下一棒高國麟遭到三振，富邦留下二壘殘壘。富邦先發布藍登開局就遇到亂流，接連丟出四壞球保送、觸身球，而陳子豪也適時擊出一遊間穿越安打，讓兄弟瞬間攻佔滿壘，結果張志豪選到四壞球保送，兄弟輕鬆擠回球隊第1分。
德保拉在4、5局對富邦投出六上六下，而兄弟打線則在5局下由高宇杰發起進攻，岳政華嘗試犧牲短打，結果富邦內野處理不及，形成一、二壘有人局面，第三棒許基宏把握住機會，敲出左外野高飛安打，一棒送回2分，兄弟3：0富邦。富邦在6局上雖然獲得滿壘機會，但申皓瑋、張進德都沒能敲出安打，德保拉躲過失分危機，留下三人殘壘。
兄弟牛棚失火 范國宸敲關鍵安
比賽在8局上風雲變色，上場接替呂彥青的王凱程，先是被王正棠敲出安打後，再對高國麟投出四壞球保送，第五、六棒的范國宸、申皓瑋銜接攻勢，接連敲出帶有1分打點的安打，並且，再靠著董子恩的犧牲滾地球，三壘上的范國宸跑回追平分，富邦3：3兄弟，比賽重回原點。
9局上兄弟負責關門的吳俊偉，在被王勝偉敲出安打後自亂陣腳，連續投出2次四壞球保送，申皓瑋擊出右外野的高飛犧牲打，由王勝偉跑回超前分，反倒以4：3領先兄弟。
面對富邦火球「守護神」富藍戈，江坤宇、岳政華雖然接力敲出安打，讓兄弟的超前分站上壘包，不過岳東華、許基宏都被富藍戈以三振解決，最終富邦就以4：3守下勝利。
布藍登本場先發主投5局被敲6支安打，失掉3分，但靠著打線在8局打下的3分，躲過敗投。打線部分，王勝偉單場5打數敲出3支安打，交出猛打賞表現，而范國宸共3打數也有擊出2支安打，選到2次四壞球保送並貢獻1分打點。