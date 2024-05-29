美股道瓊早盤重挫逾300點！3大指數齊走低 輝達財報後首跌
美股29日開盤後全面下挫，3大指數齊跌，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌326.83點、約0.84％；標普500指數下跌28.03點、約0.53％；那斯達克指數下跌50.50點、約0.30％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，輝達（NVIDIA）早盤也呈現跌勢，是上週財報公佈後首次下挫，連帶動搖了其他科技股的信心。道瓊指數昨日便已下跌，今日持續疲軟，而在輝達漲勢中斷後，那斯達克指數和標普500指數也難以為繼。
另外，美國10年期公債殖利率走高，最新已達到4.59％的水準，美債殖利率如此之高，對於股市來說不是好消息。
根據《路透社》報導，華爾街對於美國聯準會降息的擔憂推高了美國公債殖利率，並進而讓股市承受壓力。Dakota Wealth Management的投資經理帕夫里克（Robert Pavlik）表示，聯準會何時能夠成功打擊通膨目前看來似乎遙遙無期，人們開始懷疑，「現在入場的理由為何呢？」
美國本週將公布4月份CPI數據，這是聯準會最關心的通膨指標，屆時應可觀察出通膨的走向以及聯準會實施下一階段政策的可能性。