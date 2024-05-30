影／48歲內田有紀睽違29年甜美開球！球迷驚呼：讓時間停止的美女
日本職棒養樂多燕子隊昨（29)日在明治神宮球場跟千葉羅德海洋隊交手，賽前邀請著名女星內田有紀開球，這是她相隔29年後再度開球，因為她幾乎沒有變，被稱為「凍齡美女」，球迷也驚呼：「時間似乎為她停止了」，儘管內田已經48歲，但她的短髮跟穿上球衣的可愛模樣，還是讓不少球迷想念，過去她多次參與日劇的「17歲高中生」模樣，球迷也為她歡呼。內田有紀從出道參與日劇《是誰偷走我的心》受到歡迎，之後更是參與《一個屋簷下》、《熱力十七歲》等多部日劇走紅，她短髮的模樣，跟超齡的演技成為極大反差，但自然又青澀的模樣，受觀眾攜愛。
記者吳政紘/綜合報導
1975年11月16日出生的內田，這次為「養樂多1000」的產品宣傳，她擔任宣傳大使，並且穿上1000的背號，開心地走上投手丘，並且笑容滿面，讓神宮球場十分沸騰。
她穿球衣的模樣，也讓不少球迷譁然，「太年輕了吧」、「這是48歲？」、「犯規了吧？」、「真的看不出來已經48歲了」、「讓時間停止的美女」。
網路上也瘋傳她開球的畫面跟照片，內田有紀跟過去照片相比，看起來的確有些「年紀」，但整體來看完全沒變，讓球迷嘖嘖稱奇。
事實上，內田有紀在2002年與吉岡秀隆結婚，同年11月28日退出演藝圈，2005年12月離婚，2006年7月2日復出。現任男友為男星柏原崇，她也持續在各大影片、連續劇演出，還有參與廣告拍攝。
有趣的是，29年前，也就是1995年4月7日，東京讀賣巨人出戰養樂多燕子隊比賽，在東京巨蛋舉行，她身穿泳裝跟透明球衣的前衛服裝開球，已經是很久之前的事了。