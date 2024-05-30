只要饗饗半價！旭集同集團「隱藏版buffet」被神出　698元高品質

天赦日要拜玉皇大帝！補財庫最強吉時、注意唯一禁忌　開運到年底

▲今（30）日農曆4月23日為天赦日，是招財補運的大好吉日，要記得說好話、做好事，但切記不可殺生。（圖／shutterstock）
▲今（30）日農曆4月23日為天赦日，是招財補運的大好吉日，要記得說好話、做好事，但切記不可殺生。（圖／shutterstock）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（30）日農曆4月23日為天赦日，是招財補運的大好吉日，把握這一天拜玉皇大帝，可以消災解厄又開運，這一天要說好話、做好事，但要記得不可殺生。《NOWnews今日新聞》整理天赦日怎麼拜、禁忌，一路旺到年底可別錯過今天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡天赦日拜玉皇大帝

可以利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。

赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！

到廟裡拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

🟡天赦日拜拜最佳時間：天赦日早上5點至下午3點

玉皇大帝。（圖／翻攝自枋寮 德興宮 媽祖廟粉專）
▲今（30）日農曆4月23日為天赦日，是招財補運的大好吉日，把握這一天拜玉皇大帝，可以消災解厄又開運。（圖／翻攝自枋寮 德興宮 媽祖廟粉專）

🟡天赦日供品準備

清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

🟡天赦日忌殺生

這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

🟡天赦日的典故

根據命理專家楊登嵙指出，古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」

可見「天赦日」是玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子，把握這天拜玉皇大帝，可以赦免自己的罪孽，讓運勢翻轉。天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。

5/30夏季第一個「天赦日」！轉運招財秘訣　5生肖下半年運勢狂飆

週一好憂鬱！社畜必玩「咖啡心理測驗」　每日運勢、幸運色秒知道

12星座一周運勢／雙子狀態超好、財運旺　天蠍工作發威、感情回溫

12星座一周運勢／雙魚好運飆升、無往不利　天秤桃花多小心三角戀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載