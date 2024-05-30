天赦日要拜玉皇大帝！補財庫最強吉時、注意唯一禁忌　開運到年底

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可以利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。
赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！
到廟裡拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。
🟡天赦日拜拜最佳時間：天赦日早上5點至下午3點
🟡天赦日供品準備
清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。
🟡天赦日忌殺生
這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。
🟡天赦日的典故
根據命理專家楊登嵙指出，古書記載：「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」
可見「天赦日」是玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子，把握這天拜玉皇大帝，可以赦免自己的罪孽，讓運勢翻轉。天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見。