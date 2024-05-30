林百里約黃仁勳、張忠謀！不到半年又吃「鄒記食舖」　必點菜色曝

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鄒記食舖的每人餐價固定，記者去年品嚐為每人4500元，傳又將漲價。菜色主由周小琴負責配菜，擅長江浙菜底子的她，小點大菜全精通，端出獨樹一格的中式私廚料理。私廚的特色是，客人事前並不會知道當晚會吃到什麼菜，且料理往往是餐廳獨家私房菜，較為獨特又會有驚喜，而私廚的空間也算有隱密性，才讓政商名流們宴客時捨棄大飯店餐廳，而往私廚跑。
至於鄒記食舖，通常每次來約莫會吃得到10幾道菜色，較常見而不易更動的菜式約莫6、7道，其中必定吃到的是「薺菜春卷」，幾乎放在首道前菜中，與傳統春捲不同，這裡是細長版本，炸功不差絲毫不含油，酥鬆外皮內吃得到薺菜獨有的漬菜鮮香。
「蝦仁麻婆豆腐煲」是道極下飯的菜色，麻香大過於辣，再加上蝦的鮮甜，配著白飯入口，肯定不自覺嗑完一整碗飯。
「花雕黃豆醬燒元蹄」更是獨特的招牌菜，將豬腳以醬油、黃豆再加上花雕來燉滷，醬汁已相當濃稠，完整掛在肉上，吃起來柔嫩又極富醬香，加上最後還加有南非鮑魚，讓這道菜多了海味，更是不僅噴香，還鮮醇無比。
銷魂菜色還有「沙公沙母炒年糕」，通常沙母帶蟹黃，吃其鮮味；而沙公個頭大，主要是吃肉。整合兩者的優點來燒這道炒年糕，且年糕，吸足所以精華，美味度不在話下。但是據傳此次黃仁勳與林百里吃到的菜色則是不同作法的沙公蒸肉餅。
套餐中肯定會出一道雞湯或鴨湯，「扁尖筍白菜老鴨湯」質地濃醇，更有濃厚的甜韻，寒冬中嚐來格外溫暖。
主食「甜豆雪菜拌麵」於甜點之前才上，現燙的麵條加上甜豆、雪菜等拌勻，看似鹹濃油香，其實風味颯爽清香，重口味者可另加入辣椒醬。
除了「鄒記食舖」，黃仁勳每次來台總不忘常許多美食，像是寧夏夜市、饒河街夜市，還有已經造訪多次的川菜餐廳「花娘小館」，另外四平街週邊的富霸王豬腳、牛耳精緻麵館的牛肉麵、無菜單料理「聚聚」、私廚餐廳「春韭」等，麻辣火鍋店「老撈」都因為他而更引人潮。
林百里小檔案
英文名：Barry Lam
生日：1949年4月24日出生於上海
學歷：台灣大學電機研究所
現職：廣達集團創辦人、總裁
經歷：
1972年 加入三愛電子為總工程師
1973年 林百里與溫世仁、梁次震等創立金寶電子
1988年 與梁次震創設廣達電腦
2010年 林百里成立以推廣表演藝術為宗旨的廣藝基金會。
2023年 根據彭博億萬富豪指數及富比士即時富豪榜資料顯示，林百里身家突破94億美元（約2923億台幣），超越張聰淵、林書鴻及郭台銘等富豪，躍居成為台灣首富 。