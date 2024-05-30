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林百里約黃仁勳、張忠謀！不到半年又吃「鄒記食舖」　必點菜色曝

▲廣達董座林百里作東，和黃仁勳、張忠謀齊訪私廚「鄒記食舖」，整桌身價超過2千億。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）
▲廣達董座林百里作東，和黃仁勳、張忠謀齊訪私廚「鄒記食舖」，整桌身價超過2千億。（圖／寧夏商圈理事長林定國提供）

記者葉盛耀/綜合報導

被稱為AI教父的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，26日再次旋風來台，每次訪台美食行程總是備受矚目，更被網友整理出美食地圖，這幾天包含臨江街夜市、知名的「王記府城肉粽」等都看見他身影。昨（29）日晚間，他與台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠等人又再度來到號稱「三大最難預約」的私廚「鄒記食舖」用餐，是繼今年1月後，又再度由林百里作東而造訪。

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台北市目前被廣稱為預約困難的私廚，共有三大，包含「徐家私廚」、「喜相逢麵館」與「鄒記食舖」，其中「鄒記食舖」店裡一次只能接待兩桌客人，預約早已整年都客滿。老闆兼主廚周小琴在2019年開了這家餐廳，從賣滷肉飯起家成為現今當紅私廚名店。餐廳採預約制，且必須是熟客制，也就是熟人才能訂得到位子，鴻海創辦人郭台銘至少去過4次，黃仁勳今年1月回台時，是林百里帶他來這裡用餐，昨晚又和多位AI大咖在此聚餐。

▲鄒記食舖小館子內僅有兩桌，採預約制，且僅接受熟人才能預約，因此成為全台最難預約餐廳之一。（圖／翻攝Google評論）
▲鄒記食舖小館子內僅有兩桌，採預約制，且僅接受熟人才能預約，因此成為全台最難預約餐廳之一。（圖／翻攝Google評論）
鄒記食舖的每人餐價固定，記者去年品嚐為每人4500元，傳又將漲價。菜色主由周小琴負責配菜，擅長江浙菜底子的她，小點大菜全精通，端出獨樹一格的中式私廚料理。私廚的特色是，客人事前並不會知道當晚會吃到什麼菜，且料理往往是餐廳獨家私房菜，較為獨特又會有驚喜，而私廚的空間也算有隱密性，才讓政商名流們宴客時捨棄大飯店餐廳，而往私廚跑。

至於鄒記食舖，通常每次來約莫會吃得到10幾道菜色，較常見而不易更動的菜式約莫6、7道，其中必定吃到的是「薺菜春卷」，幾乎放在首道前菜中，與傳統春捲不同，這裡是細長版本，炸功不差絲毫不含油，酥鬆外皮內吃得到薺菜獨有的漬菜鮮香。

▲薺菜炸春捲做得細長，吃起來爽口。（圖／記者葉盛耀攝）
▲薺菜炸春捲做得細長，吃起來爽口。（圖／記者葉盛耀攝）
「蝦仁麻婆豆腐煲」是道極下飯的菜色，麻香大過於辣，再加上蝦的鮮甜，配著白飯入口，肯定不自覺嗑完一整碗飯。

▲蝦仁麻婆豆腐除了香麻微辣，還多了海鮮甜韻。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蝦仁麻婆豆腐除了香麻微辣，還多了海鮮甜韻。（圖／記者葉盛耀攝）
「花雕黃豆醬燒元蹄」更是獨特的招牌菜，將豬腳以醬油、黃豆再加上花雕來燉滷，醬汁已相當濃稠，完整掛在肉上，吃起來柔嫩又極富醬香，加上最後還加有南非鮑魚，讓這道菜多了海味，更是不僅噴香，還鮮醇無比。

▲花雕黃豆醬燒元蹄將豬腳燉至軟爛，濃厚的醬汁讓它吃起來顯得更夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲花雕黃豆醬燒元蹄將豬腳燉至軟爛，濃厚的醬汁讓它吃起來顯得更夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
銷魂菜色還有「沙公沙母炒年糕」，通常沙母帶蟹黃，吃其鮮味；而沙公個頭大，主要是吃肉。整合兩者的優點來燒這道炒年糕，且年糕，吸足所以精華，美味度不在話下。但是據傳此次黃仁勳與林百里吃到的菜色則是不同作法的沙公蒸肉餅。

▲上海館子常會於秋季推出此道菜，較不同的是同時選用沙公與沙母來燴煮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲上海館子常會於秋季推出此道菜，較不同的是鄒記食舖同時選用沙公與沙母來燴煮。（圖／記者葉盛耀攝）
套餐中肯定會出一道雞湯或鴨湯，「扁尖筍白菜老鴨湯」質地濃醇，更有濃厚的甜韻，寒冬中嚐來格外溫暖。

▲「扁尖筍白菜老鴨湯」的湯頭相當甘甜濃醇。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「扁尖筍白菜老鴨湯」的湯頭相當甘甜濃醇。（圖／記者葉盛耀攝）
主食「甜豆雪菜拌麵」於甜點之前才上，現燙的麵條加上甜豆、雪菜等拌勻，看似鹹濃油香，其實風味颯爽清香，重口味者可另加入辣椒醬。

▲「甜豆雪菜拌麵」混合甜豆的香甜與雪菜的鹹鮮，偏爽口不濃膩。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「甜豆雪菜拌麵」混合甜豆的香甜與雪菜的鹹鮮，偏爽口不濃膩。（圖／記者葉盛耀攝）
除了「鄒記食舖」，黃仁勳每次來台總不忘常許多美食，像是寧夏夜市、饒河街夜市，還有已經造訪多次的川菜餐廳「花娘小館」，另外四平街週邊的富霸王豬腳、牛耳精緻麵館的牛肉麵、無菜單料理「聚聚」、私廚餐廳「春韭」等，麻辣火鍋店「老撈」都因為他而更引人潮。

林百里小檔案

英文名：Barry Lam

生日：1949年4月24日出生於上海

學歷：台灣大學電機研究所

現職：廣達集團創辦人、總裁

經歷：

1972年 加入三愛電子為總工程師

1973年 林百里與溫世仁、梁次震等創立金寶電子

1988年 與梁次震創設廣達電腦

2010年 林百里成立以推廣表演藝術為宗旨的廣藝基金會。

2023年 根據彭博億萬富豪指數及富比士即時富豪榜資料顯示，林百里身家突破94億美元（約2923億台幣），超越張聰淵、林書鴻及郭台銘等富豪，躍居成為台灣首富 。

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