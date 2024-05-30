NHK主播遭指「星野源小三」沉默原因曝光！他揭電視台零發聲真相
日本爆料網紅「滝沢ガレソ（瀧澤加連）」在22日發文爆出超人氣女星婚變的消息，還透露原因是歌手老公跟NHK主播搞不倫戀，爆料內容中暗指星野源和新垣結衣，引起日網高度關注。而星野源和新垣結衣近期也透過廣播節目親自發聲，澄清這起爆料事件，不過被封猜是小三的NHK主播林田理沙卻始終沉默沒有回應，讓外界都相當好奇她為何不解釋，如今主播沉默的背後原因也被挖出，掀起各界熱議。
記者洪生儒／綜合報導
根據日媒《News Postseven》報導，爆料網紅在文中點名NHK主播，讓不少日網瘋猜是在5月上旬跟老公離婚的NHK主播林田理沙，加上女主播有在網咖過夜的情況發生，讓網友們議論不斷。不過，有NHK電視台內部員工透露，在爆料事件的隔天，電視台相關的部門便展開討論，長官也有詢問林田理沙這起事件，對方也直接表明「根本不是事實」，電視台高層在斟酌各種風險後，決定不對外發聲回應。
而林田理沙在身陷不倫戀風波之後，當週依然持續播報週末晚間新聞，工作並沒有因此受到影響，但也因為電視台對主播經營社群的態度相當嚴格，林田理沙並沒有開設自己的社群平台，沒有對外回應的機會，而其他電視台的員工都認為，NHK應該是要保護主播，替主播否認爆料傳聞才對，但NHK高層則是認為「不想把事情鬧大」，所以至今都沒有正式對外發出澄清聲明來替主播發聲。