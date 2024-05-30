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不知基層加班時數？吳三龍四度跳針　黃國昌氣炸：請去聽同仁心聲

▲民眾黨立委黃國昌質疑，他當時就問司法院做了什麼。（圖／記者陳明中攝，2024.05.30）
▲民眾黨立委黃國昌質疑，他當時就問司法院做了什麼。（圖／記者陳明中攝，2024.05.30）

記者林怡昕／台北報導

民眾黨立委黃國昌在今（30）日司法與法制委員會中，質詢司法院秘書長吳三龍，地方法院民事執行處同仁，加班時數上限為何？沒想到吳三龍四度狂跳針，就是不願正面回應黃國昌提問，最後司委會召委、主席吳宗憲打斷，「可否請同仁救援一下！」黃國昌最後則要求吳承諾，花時間去台北地院民事執行處，聽同仁心聲。

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司法與法制委員會今天邀請司法院秘書長列席就「鐵窗裡的少年─如何提升輔導處遇、預防再犯、落實社區轉銜機制、促進社會復歸，並完備社會安全網」進行專題報告，並備質詢。

黃國昌質詢時，先是秀出「地方法院民事強制執行事件收案情形表」，從2022年開始爆增，到2023年整個狀況已經不可收拾。

黃國昌質疑，他當時就問司法院做了什麼，不過都沒有得到正面答覆，基層同仁下情無法上達，從2022年年底，到2023年底，案件快速累積增加，結果司法院視而不見，到2024年2月才進行調查。

黃國昌痛批，他第一次質詢吳三龍時，請問司法院做了什麼就得不到答案，更曬出基層同仁班表，每天晚上加班，星期五加班到十點、星期六日再來，從2023年就是如此。

黃國昌請教吳三龍，現在地方法院民事執行處同仁，報加班時數上限為何？吳三龍回應，民事執行處都是司法院同仁，當然都很關心，這段期間案件突然變多。黃國昌又繼續追問，所以加班時速上限為何？

吳三龍則又跳針，稱加班時速有法規規定，黃國昌則小動怒，再問「所以是多少？」吳三龍這部分就法規面外...，見吳三龍又不正面回答問題，黃國昌則在問，所以所以是多少？已經問第三次了，吳三龍稱，假如有需要會再提供。

只見黃國昌都問不到回應，黃動怒質疑，「奇怪我在問問題，你全部在講形容詞，可以請主席指示秘書長回答嗎？」吳三龍則又說，上限有一定規定，人事處有精準數字，司委會召委、主席吳宗憲則打斷，「可否請同仁救援一下，這加班時數是固定的。」

黃國昌最後提到，秘書長是總管所有事物，請秘書長承諾，花時間去台北地院民事執行處，聽同仁心聲。

▲司法院秘書長吳三龍在備詢時狂跳針。（圖／記者陳明中攝，2024.05.30）
▲司法院秘書長吳三龍在備詢時狂跳針。（圖／記者陳明中攝，2024.05.30）

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