不知基層加班時數？吳三龍四度跳針　黃國昌氣炸：請去聽同仁心聲

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黃國昌質詢時，先是秀出「地方法院民事強制執行事件收案情形表」，從2022年開始爆增，到2023年整個狀況已經不可收拾。
黃國昌質疑，他當時就問司法院做了什麼，不過都沒有得到正面答覆，基層同仁下情無法上達，從2022年年底，到2023年底，案件快速累積增加，結果司法院視而不見，到2024年2月才進行調查。
黃國昌痛批，他第一次質詢吳三龍時，請問司法院做了什麼就得不到答案，更曬出基層同仁班表，每天晚上加班，星期五加班到十點、星期六日再來，從2023年就是如此。
黃國昌請教吳三龍，現在地方法院民事執行處同仁，報加班時數上限為何？吳三龍回應，民事執行處都是司法院同仁，當然都很關心，這段期間案件突然變多。黃國昌又繼續追問，所以加班時速上限為何？
吳三龍則又跳針，稱加班時速有法規規定，黃國昌則小動怒，再問「所以是多少？」吳三龍這部分就法規面外...，見吳三龍又不正面回答問題，黃國昌則在問，所以所以是多少？已經問第三次了，吳三龍稱，假如有需要會再提供。
只見黃國昌都問不到回應，黃動怒質疑，「奇怪我在問問題，你全部在講形容詞，可以請主席指示秘書長回答嗎？」吳三龍則又說，上限有一定規定，人事處有精準數字，司委會召委、主席吳宗憲則打斷，「可否請同仁救援一下，這加班時數是固定的。」
黃國昌最後提到，秘書長是總管所有事物，請秘書長承諾，花時間去台北地院民事執行處，聽同仁心聲。