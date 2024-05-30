Vince Carter原先害怕退役！親曝與Kobe昔日對話　稱那是最棒的事

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對退役感到恐懼 Carter曝是Kobe給他信心
「因為我那時對『退役』這個詞，感到十分恐懼，我記得當時有一場在布魯克林對陣籃網的比賽，Kobe和他女兒Gigi來到現場，於是我找他問起了關於退休的事，他說那是最棒的事，是最美妙的感受，你會享受它（退役）的。」Vince Carter說到。
Vince Carter過去早在大學時期就備受矚目，當時他就讀北卡羅萊納大學，是「籃球之神」Michael Jordan的學弟，大學時期他就以灌籃聞名。進入到NBA之後，Vince Carter的表現同樣相當搶眼，並以他相當勁爆的灌籃，吸引所有NBA球迷的目光，也讓當時還是聯盟新球隊的多倫多暴龍，累積不少球迷。
Carter生涯曾效力8支球隊 在2020年正式退役
而新人年Vince Carter就以場均18.3分、5.7籃板、3助攻的表現，順利拿下新人王，往後生涯曾輾轉自8支球隊，並在2020年賽季結束後，正式宣布退役，結束個人將近22年的職業生涯。
Vince Carter離開暴龍之後，在2004-2009年轉戰效力紐澤西籃網（布魯克林籃網前身），當時效力籃網的5個賽季中，他場均能夠繳出23.6分、5.8籃板以及4.7助攻，表現相當全面，且連續3年率隊打進季後賽，籃網球團也在不久前宣布，將退休過去Carter所穿的15號球衣。談到自己的球衣被籃網隊退休，Carter則是哽咽說到：「這真的很酷。」