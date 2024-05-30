邦交國有望增加？林佳龍：確實有國家想建立「更緊密」關係
在中國打壓下，在吳釗燮擔任外交部長期間有8個邦交國與我國斷交，外交部長林佳龍今（30）日透露，確實有一些國家想要與我國建立更緊密的關係，而我國將秉持價值外交路線，不會為了邦交國增減涉入金錢外交。
記者呂炯昌／台北報導
林佳龍今日首度以外交部長身份赴立法院進行業務報告，國民黨立委徐巧芯質詢時關切，指前外交部長吳釗燮很喜歡用外交部機關社群帳號當成個人粉專發文。未來林佳龍的發文跟吳釗燮有什麼差異？林佳龍說，他個人本來也有其他社群媒體平台，就維持這樣，官網就比較外交部，以機關為主。
徐巧芯說，吳釗燮任內斷交8國，所以被稱為「斷交部長」，追問任內是否有信心爭取到新的邦交國，林佳龍說，現在確實有些國家想跟台灣建立更緊密的關係，但是我國將秉持價值外交路線，不是為了要多一個、少一個邦交國，涉入到金錢外交，而是這些國家看到友邦與台灣的交往，為了他們國家的發展，確實有些邦交國的周邊國家覺得跟我國交往也有正面的地方，「在這樣的方式下，我們也要多交朋友」。
徐巧芯表示，她大概有掌握是哪些國家，但不想要在委員會公開講，導致外交工作破局，因為能夠增加更多邦交國，這是外界引頸期盼的，如果林佳龍能夠成為增加邦交的部長，對林佳龍、對外交部，甚至對中華民國都是很好的發展。