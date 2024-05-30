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在地企業綠能廠房工程動土　黃偉哲期許帶動在地經濟發展

▲市長黃偉哲受邀參加台南在地企業古寶無患子公司全新綠能智慧廠房動土典禮。（圖／台南市政府提供）
▲市長黃偉哲受邀參加台南在地企業古寶無患子公司全新綠能智慧廠房動土典禮。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

台南在地企業古寶無患子公司預計投入10億元在麻豆工業區打造1,800坪的全新綠能智慧廠房，今(30)日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲受邀參加時除肯定該公司產品獲選為國宴伴手禮，是台南之光外，更感謝該公司持續投資台南，帶動在地經濟發展。

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古寶無患子公司規劃2024年陸續投入10億元於台南市麻豆工業區打造全新綠能智慧廠房，包含美妝保健綠能廠房、高效能研發中心及自動倉儲與理貨物流系統。第一期綠能自動倉儲(容納3800個棧板)與智慧型理貨中心，預估20年總減碳量約2000噸，等同無形中在這塊土地種植7000棵大樹。

黃偉哲表示，無患子公司透過生技開發，致力生產對人體更友善、天然的清潔、保養品，特別是該公司產品獲選第十六任總統、副總統國宴伴手禮品項，身為台南人覺得與有榮焉。國宴伴手禮是由官方、民間共同準備，每一樣都是精挑細選，不論是在世界得獎或是在市場熱銷，都經過千錘百鍊，不只是台南之光，也是台灣之光。

黃偉哲也感謝該公司持續投資台南，在麻豆工業區建置對環境更加發展更加友善的綠能智慧廠，該公司的產品從地方發展到國際上，目前外銷美國、日本，2018年美國Amazon有機清潔用品，登上前十大品牌殊榮，同時也在iherb 天然健康選購平台，展現亮眼成績，外銷營業額逐年高升。預祝該公司持續發展，也能帶動在地的經濟發展。

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