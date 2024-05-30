在地企業綠能廠房工程動土 黃偉哲期許帶動在地經濟發展
台南在地企業古寶無患子公司預計投入10億元在麻豆工業區打造1,800坪的全新綠能智慧廠房，今(30)日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲受邀參加時除肯定該公司產品獲選為國宴伴手禮，是台南之光外，更感謝該公司持續投資台南，帶動在地經濟發展。
記者郭俊暉／台南報導
古寶無患子公司規劃2024年陸續投入10億元於台南市麻豆工業區打造全新綠能智慧廠房，包含美妝保健綠能廠房、高效能研發中心及自動倉儲與理貨物流系統。第一期綠能自動倉儲(容納3800個棧板)與智慧型理貨中心，預估20年總減碳量約2000噸，等同無形中在這塊土地種植7000棵大樹。
黃偉哲表示，無患子公司透過生技開發，致力生產對人體更友善、天然的清潔、保養品，特別是該公司產品獲選第十六任總統、副總統國宴伴手禮品項，身為台南人覺得與有榮焉。國宴伴手禮是由官方、民間共同準備，每一樣都是精挑細選，不論是在世界得獎或是在市場熱銷，都經過千錘百鍊，不只是台南之光，也是台灣之光。
黃偉哲也感謝該公司持續投資台南，在麻豆工業區建置對環境更加發展更加友善的綠能智慧廠，該公司的產品從地方發展到國際上，目前外銷美國、日本，2018年美國Amazon有機清潔用品，登上前十大品牌殊榮，同時也在iherb 天然健康選購平台，展現亮眼成績，外銷營業額逐年高升。預祝該公司持續發展，也能帶動在地的經濟發展。