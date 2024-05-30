泰國「十年米」之亂！外銷非洲有困難 民眾質疑食安問題
▲泰國副總理兼商務部長普譚當眾吃「十年米」。（圖／翻攝自泰國民族報）
國際中心
賴正琳／綜合報導
2024-05-30 12:16:50
近日泰國最熱門的話題莫過於「十年米之亂」，泰國副總理兼商務部長普譚（Phumtham Wechayachai）率領官員記者一行30人前往東部素林（Surin）府當眾吃「十年米」，他稱所食用的是存放10年、過去內閣大米典押計畫的大米，然而此番作為卻引發泰國民間和泰國米外銷國家的質疑，認為吃存放十年的米會不會有食安問題？
《 The Thaiger》報導，泰國副總理兼商務部長普譚宣佈將儘快出售「十年米」，約有15萬袋米等待出清。他宣稱這批米經過測試並沒有發現致癌物或病菌，更召開「吃米記者會」。儘管普譚多次宣稱當天他吃的米已清洗15次，非常好吃又乾淨，並且也將這批米送到總理辦公室當作賽塔（Srettha Thavisin）和總理團隊的午餐，然而民眾卻不買單，認為十年米可能具有致癌的黃麴毒素，或因長期儲存而受到甲基溴或其他防腐劑的化學污染。
除了引發民間抗議，原本打算外銷非洲的計畫也可能得喊停，因為包括非洲在內的多個國家都要求泰國說明為何要出售陳年米。清邁大學農業副教授Pantipa Pongpiachan指出，多次清洗並無法完全洗走米粒上的化學品或潛藏毒素，而且儲存不當及煮熟後呈褐色則表明可能存在真菌感染。食品安全專家James Marsh也說明，陳年米可能含有很少甚或失去了所有的營養成分，「穀物尤其是大米的儲存期限，最長存放不應超過5年」。
泰國當局推估若15萬袋米全數出售，約能獲得2億至4億泰銖的收益，不僅能讓泰國政府有收入，也能讓農民拿回部份米倉貯存成本。然而「十年米記者會」過後，國內恐怕難以找到買家，國防部長蘇廷（Sutin Klungsang）曾表示，只要證明這批米的安全性，他非常樂意買給士兵們享用，不過很快就否認此事。有專家則呼籲政府放棄賣這批米給人類，甚至不該用做動物飼料，或許能拿來生產酒精。