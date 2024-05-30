教師轟108課綱去中化　學生不買單：仍涵蓋很多中國史內容

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北一女教師區桂芝則表示，108課綱制度不顧人間疾苦，包含學習歷程不公與壓力如影隨形，雖說壓力均分在3年裡面，不會集中在最後一年，但學生每年都有不同的壓力，高一新生剛入學面對新環境需要適應，尤其高中科目深度明顯比國中深很多，各方面適應都很困難，還要面對學習歷程準備，完全搞不清楚的狀況下，所有壓力集中在身上。
區桂芝解釋，高一學生身心失衡狀況一年比一年多，108之後更多，高二時學生成為社團主力，學生又要承擔很大的壓力，都要投注很多心力，永遠有學生家長與學生產生衝突，課業顧不了，雙方都痛苦，這就是高二學生的痛苦，還沒有時間記錄學習歷程，且現在學生熬夜狀況非常嚴重，每個學生睡眠不足，這跟第一節課在早8未必有關係，而是前一天晚上沒有充足睡眠，學生太多事要做，做不完只好熬夜，很多家長困擾孩子一直熬夜，高三時更是面對升學壓力，壓力均攤讓每個時期都壓力備增。
區桂芝指出，彈性學習分自主學習跟微課程，就她觀察，大部份學生自主學習是失效學習，找不到方向，除非家庭有資源，家長可以提供引導，不然大部分學生最後是放棄，交報告應付了事，而微課程讓學生蜻蜓點水，無法深化。
EdYouth學生團體理事長李瑞霖提到，國中階段的歷史課程以長時段的通史編排、區域分為臺灣、中國及世界為架構；高中階段以主題式討論歷史內容，在各子主題內從台灣、東亞一路拓展至世界地域。
李瑞霖舉例，翰林在歷史第二冊（東亞史）部分使用兩個章節討論人群移動，並以 19 世紀為分界。在章節中，充分提到夏商周、秦漢魏晉、隋唐五代一路到宋元明清等各朝代對該議題的說明，並延伸補充該朝代與議題有關的重大事件，惟編排方式與過去 99 課綱不同。 而傳言中提到的日治歷史。
李瑞霖表示，新課綱確實有在世界史（第四冊）範疇明文提到明治維新，且在課堂或課本台灣史內容中，也會在台灣史部分稍加補充，以呼應當時日治時期歷史脈絡。然而，在過去的99課綱內，就已經在課綱出現「明治維新」一詞以及概念。 李瑞霖觀察到，社會多會誤解「東亞史沒有中國」一概念。以高中而言，在東亞史的內容中，仍然涵蓋很多俗稱「中國史」的內容，包含上開所期待提到的朝代以及事件。
李瑞霖也說，將中國史更名為東亞史，旨為期待歷史的敘事角度能夠屏除華夏中心的觀點，以更兼容的方式看待中國各朝代與其他地區的互動。
李瑞霖認為，新課綱面向多元，學生觀點有讚揚亦有批評；自 2022 年開始，EdYouth 會針對 108 課綱內容發布觀察報告，根據 2023 年度 108 課綱觀察報告，長達 149 頁的內容含括學生對於製作學習歷程檔案、素養教育、考科課程編排、本土語言、多元選修、升學管道與方式等多項議題的看法。 在考科課程編排的部分，報告中特別提到歷史科的相關問題，社會組學生認為，歷史課程未按照朝代編排不易吸收，只有程度好的學生才能吸收到，希望能改成更具時序脈絡的編排方式。
除此之外，李瑞霖坦言，不論自然組或社會組，均表示國高中的課程銜接度不夠、差異太大，以學生的實際經驗來說，常常遇到「國中老師說這個到高中會教」、「高中老師說這個國中已經教過」的狀況，造成學生困擾。