獨行俠利多！Lively高機率在關鍵G5歸隊　Doncic讚影響力巨大

我是廣告 請繼續往下閱讀
Luka Doncic大讚Lively：簡直是瘋狂！
「Lively在這個賽季，特別是這次季後賽，表現非常出色，他不僅僅是向前邁了一步，而是三步。他是一名新秀，我想大家都忘了這一點，他能在西區冠軍賽做到這些，這簡直瘋狂。」
在西區冠軍賽G3，Lively因摔倒並撞上Karl-Anthony Towns的膝蓋，之後他被攙扶進休息室，並沒有回到比賽中。由於Lively頸部扭傷缺席G4，最終灰狼隊贏得冠軍賽的第一場勝利成功續命。
雖然獨行俠扔握有聽牌優勢，但G5勝負相當關鍵，如果灰狼隊拿下此戰將建立極大的信心，有機會成為NBA歷史第一支從系列賽0：3逆轉勝的球隊，因此Lively對於阻止Anthony Edwards和其他狼群們非常重要。
Lively攻守兩端影響力不容忽視
Lively在西區冠軍賽中場場保持「100％」的投籃命中率，前3場對陣灰狼總計13次投籃全部命中，特別是他面對的是年度最佳防守球員（DPOY）Rudy Gobert。
獨行俠在輸掉G4比賽後，Doncic談到Lively在攻守兩端的影響力，「他對我們的防守和進攻都是重要的一部分，所以我們非常想念他。」Lively相較其他中鋒有速度優勢，他能在防守擋拆時覆蓋大量區域，在保護禁區方面也很出色，所以灰狼想要延長戰線，必須在進攻端找到應對Lively的方法。