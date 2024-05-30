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獨行俠利多！Lively高機率在關鍵G5歸隊　Doncic讚影響力巨大

▲獨行俠中鋒Dereck Lively II高機率在西區冠軍賽G5復出，目前他在西區冠軍賽投籃命中率維持「百分之百」。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠中鋒Dereck Lively II高機率在西區冠軍賽G5復出，目前他在西區冠軍賽投籃命中率維持「百分之百」。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA西區冠軍賽達拉斯獨行俠與明尼蘇達灰狼打得火熱，根據《The Athletic》報導，獨行俠中鋒Dereck Lively II並未列入聯盟腦震盪保護協議，高機率在G5復出，對此球團也抱持樂觀態度。Lively的回歸對獨行俠至關重要，尤其他在G4因脖子扭傷缺陣，獨行俠以100：105敗給明尼蘇達灰狼。隨著西區冠軍賽進入關鍵G5，Lively的健康狀況和場上表現可能對比賽結果產生重大影響。

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Dereck Lively II在NBA生涯開端便取得成功，這位菜鳥球員很快就贏得球隊的先發中鋒位置，並且表現出色，之後獨行俠透過交易截止日獲得Daniel Gafford，這兩位中鋒在季後賽組成強力的防守網，也是獨行俠在季後賽一路挺進的關鍵之一。

Luka Doncic大讚Lively：簡直是瘋狂！

「Lively在這個賽季，特別是這次季後賽，表現非常出色，他不僅僅是向前邁了一步，而是三步。他是一名新秀，我想大家都忘了這一點，他能在西區冠軍賽做到這些，這簡直瘋狂。

在西區冠軍賽G3，Lively因摔倒並撞上Karl-Anthony Towns的膝蓋，之後他被攙扶進休息室，並沒有回到比賽中。由於Lively頸部扭傷缺席G4，最終灰狼隊贏得冠軍賽的第一場勝利成功續命。

雖然獨行俠扔握有聽牌優勢，但G5勝負相當關鍵，如果灰狼隊拿下此戰將建立極大的信心，有機會成為NBA歷史第一支從系列賽0：3逆轉勝的球隊，因此Lively對於阻止Anthony Edwards和其他狼群們非常重要。

Lively攻守兩端影響力不容忽視

Lively在西區冠軍賽中場場保持「100％」的投籃命中率，前3場對陣灰狼總計13次投籃全部命中，特別是他面對的是年度最佳防守球員（DPOY）Rudy Gobert。

獨行俠在輸掉G4比賽後，Doncic談到Lively在攻守兩端的影響力，「他對我們的防守和進攻都是重要的一部分，所以我們非常想念他。」Lively相較其他中鋒有速度優勢，他能在防守擋拆時覆蓋大量區域，在保護禁區方面也很出色，所以灰狼想要延長戰線，必須在進攻端找到應對Lively的方法。

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