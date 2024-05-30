麥當勞App強制更新！只支援iOS 16 舊iPhone用戶氣炸狂刷1顆星
「麥當勞全球版」App去年可於麥當勞餐廳、自助點餐機、得來速、歡樂送使用，顧客只需註冊單一帳號，即可在全球65個已推出全球版的市場使用並享有當地優惠。但1週前推出了3.4.1版本，不料，引來大量負評，評分星星數僅剩下1.3顆，Ptt網友抱怨，麥當勞App不只強迫更新還被登出，且最新版的麥當勞App限制iOS 16以上才能更新，讓不少人炸鍋：「要刪App了」。
記者周淑萍/綜合報導
全新的「麥當勞全球版」App去年在台灣上線，強打全球通用性，且每消費1元即能賺1個M Point，累積的點數可免費兌換指定產品，同時每週開啟全新麥當勞APP全球版，還會加碼送優惠券，吸引不少用戶下載使用，但最近一週推出了更新版本，卻讓一票iPhone 用戶炸鍋！
有Ptt上網友發文表示，只要開啟麥當勞App不只會被強迫更新，甚至還被強制登出，最後更因為信箱登入問題，使得之前所有消費記錄消失，該篇文章也吸引了大量苦主，有人分享說「沒升iOS 16直接不給用」，有人酸炸「感謝改版，幫我戒掉一直吃麥當勞」、「只服務iOS 16 的客人，哪一間連鎖店App有這樣的？」，還有網友問「難不成要為了吃麥當勞換手機？」更讓網友怒回「iOS 16以上才能更新，我就刪了」。
不只Ptt上網友生氣，麥當勞在蘋果的App Store上的評分從上週開始就一直被狂刷1顆星，讓評分掉到了1.3顆星，大多都是對於必須要升級到iOS 16才能更新而大感不滿。蘋果作業系統去年9月上線的最新版本為iOS 17，iOS 16是兩年前系統，當時官方就有公告，只有支援iPhone 8以及iPhone SE 2後續機型，因此如果舊iPhone無法更新上去，可能也就無法繼續使用麥當勞App了。