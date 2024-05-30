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唐玲抗癌5年「裝人工血管」！曝左胸手術過程　感嘆：何時才能拆

▲唐玲抗癌5年，近日透過社群分享她左胸動手術開5公分大小的空間來安裝「人工血管」，並感嘆表示：「什麼時候可以拆除呢？」（圖／唐玲臉書）
▲唐玲抗癌5年，近日透過社群分享她左胸動手術開5公分大小的空間來安裝「人工血管」，並感嘆表示：「什麼時候可以拆除呢？」（圖／唐玲臉書）

記者洪生儒／綜合報導

藝人唐玲在2019年時確診胃癌第四期，經常透過粉絲專頁跟大家分享她抗癌的過程，希望可以用自己的正面能量，透過社群帶給病友們力量，讓大家在抗癌這條路上不孤單。而唐玲也在昨（29）日發文分享自己裝人工血管（PORT A）的內容，吸引不少網友關注與討論，也有網友看了留言稱讚她是「勇敢的生命美女鬥士」，感謝她不斷激勵人心。

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唐玲29日發文透露自己聽取醫生的建議裝了人工血管（Port A），它其實就是一個「人工注射座」，大小就跟10元硬幣差不多，通常會被裝在鎖骨下方，不過她選擇裝在左胸上的位置，並透露：「因為自覺我的右邊比較美，拍照也常常用右臉示人，因此疤痕設在左邊比較不會被看到。」

▲藝人唐玲在2019年時確診胃癌第四期，經常透過粉絲專頁跟大家分享她抗癌的過程，希望可以用自己的正面能量，透過社群帶給病友們力量。（圖／唐玲臉書）
▲藝人唐玲在2019年時確診胃癌第四期，經常透過粉絲專頁跟大家分享她抗癌的過程，希望可以用自己的正面能量，透過社群帶給病友們力量。（圖／唐玲臉書）
此外，唐玲也分享人工血管的安裝方式：「醫師會安排手術，在鎖骨下方切開一個大約五公分的傷口，把人工血管放進去，手術時間其實不會很久，可以選擇局部麻醉或是全身麻醉。」她也透露自己當初是選擇全身麻醉，「因為擔心手術進行時若神志清醒，我可能會太害怕一直尖叫，或是情緒崩潰失控躁動打人，所以醫師和我都覺得還是乖乖睡覺比較安全。」

進行完人工血管的手術後，切記傷口不能碰水，要等癒合之後才能碰水洗澡，唐玲也提醒大家：「如果打針有針孔時，也是要注意防水，要貼上防水貼布保護！還有患側手不要提重物，也不要做出超級大迴旋的動作，所以游泳就要暫時避免，也要小心碰撞。」

▲唐玲29日發文透露自己聽取醫生的建議裝了人工血管（Port A），並表示：「它其實就是一個『人工注射座』，大小就跟10元硬幣差不多，通常會被裝在鎖骨下方。」不過她為了避免傷疤被看到，選擇裝在左胸上的位置。（圖／唐玲臉書）
▲唐玲29日發文透露自己聽取醫生的建議裝了人工血管（Port A），並表示：「它其實就是一個『人工注射座』，大小就跟10元硬幣差不多，通常會被裝在鎖骨下方。」不過她為了避免傷疤被看到，選擇裝在左胸上的位置。（圖／唐玲臉書）
唐玲在文末也提到人工血管如果沒有使用，3個月就要沖洗一次，必須得確定管線沒有堵塞，平常也要注意人工血管有沒有紅腫熱痛的情形，如果有的話就要趕快去找醫生就診。她也感嘆說道：「我的身上人工血管還在，什麼時候可以拆除呢？下次再告訴吧......。」

不少網友看了唐玲的貼文後，都紛紛留言表示：「加油！祝福妳早日康復，平安健康」、「美女姊姊辛苦了！你要加油哦」、「期待你早日康復」、「我也有裝！可以懂你的心情」、「你真的很勇敢，希望你身體早日恢復健康」、「勇敢的生命美女鬥士，你要加油。」

▲唐玲感嘆表示：「我的身上人工血管還在，什麼時候可以拆除呢？」引起不少網友關注，網友們也紛紛留言給予她支持與鼓勵，希望她繼續保持正能量。（圖／唐玲臉書）
▲唐玲感嘆表示：「我的身上人工血管還在，什麼時候可以拆除呢？」引起不少網友關注，網友們也紛紛留言給予她支持與鼓勵，希望她繼續保持正能量。（圖／唐玲臉書）

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