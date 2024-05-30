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警攻堅詐團水房遭控打人　鳳警今公布畫面打臉台商

▲警方破門後發現該處為詐欺水房，現場由特勤人員破門，並以優勢警力壓制在場涉嫌詐欺、持有毒品等犯嫌。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲警方破門後發現該處為詐欺水房，現場由特勤人員破門，並以優勢警力壓制在場涉嫌詐欺、持有毒品等犯嫌。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市鳳山警分局於今年１月初逮捕4名車手，又發現上游盤口為彭姓男子且藏身於台南市北區大興街、安平區育平二街一帶。警方於28日晚間前往搜索，分別查獲主嫌彭姓男子及持有7包毒咖啡包的蘇姓和陳姓男子；另個房間則有麻將桌，警破門時，一名自稱是台商的陳姓男子阻擋警方破門，事後卻指控遭警壓制毆打；警方今天公布影像，證實陳男意圖阻警進房。

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▲警方28日攻堅藏匿在台南市一處鐵皮屋的水房，分別查獲主嫌彭姓男子及持有7包毒咖啡包的蘇姓和陳姓男子，起出7包毒咖啡包等物。（圖／記者郭凱杰翻攝
▲警方28日攻堅藏匿在台南市一處鐵皮屋的水房，分別查獲主嫌彭姓男子及持有7包毒咖啡包的蘇姓和陳姓男子，起出7包毒咖啡包等物。（圖／記者郭凱杰翻攝）
鳳山分局113年1月10日接獲165通報，轄區鳳山區青年路二段及天興街等處提款機遭不詳車手提領詐騙款項16筆得手30萬元，該分局遂組專案小組陸續於113年1月30日起迄今循線查獲車手陳男、鍾男 ，經向上溯源又陸續查獲蔡男 、車手頭王男、車手招募及交卡吳男等犯嫌到案。

▲特勤人員破門時該陳男以身體阻擋警方破門，警方以敵優勢警力破門進入後控制現場。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲特勤人員破門時該陳男以身體阻擋警方破門，警方以敵優勢警力破門進入後控制現場。（圖／記者郭凱杰翻攝）
警方持續溯源發現，上游盤口為彭姓男子，經追查發現彭和共犯落腳在台南市北區大興街、安平區育平二街一帶的鐵皮屋是詐團水房所在， 28日晚間8時許，由特勤人員先行攻堅。

▲過程中強力壓制有造成陳男身體不適部分有立即叫救護車到場送醫，惟醫護人員到場後陳男已表示無礙並不願就醫。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲過程中強力壓制有造成陳男身體不適部分有立即叫救護車到場送醫，惟醫護人員到場後陳男已表示無礙並不願就醫。（圖／記者郭凱杰翻攝）
警方破門後發現該處為詐欺水房，現場由特勤人員破門，並以優勢警力壓制在場涉嫌詐欺、持有毒品等犯嫌，當場查扣K他命29.3公克、毒咖啡包7包、賓士汽車1台、手機3支、點鈔機1台，新台幣8萬元、鑽石戒指等贓證物，並拘提該案詐欺彭姓主嫌到案，以詐欺罪嫌移送地檢署偵辦後遭法院收押禁見，另查獲蘇男、陳男等持有毒品案，依毒品危害防制條例移送偵辦。

未料， 特勤人員於詐欺水房現場搜索時另有一房間拒不開門，經破門而入發現台商陳男等人正於房間內打麻將，特勤破門時該陳男以身體阻擋警方破門，警方以敵優勢警力破門進入後控制現場。

惟過程中強力壓制有造成陳男身體不適部分有立即叫救護車到場送醫，惟醫護人員到場後陳男已表示無礙並不願就醫，陳男待警方執行搜索結束後，通知友人搭載離開，有關陳男質疑攻堅行動中遭偵辦人員壓制毆打，該案執行搜索過程中皆有密錄器紀錄全程蒐證，並無陳男指控之情事。

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