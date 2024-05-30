教育部長鄭英耀提課綱微調　國教盟喊話3訴求：先公布檢討報告

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國教盟表示，們認同隨著科技的快速發展，教育體系確實需要適當調整以跟上時代步伐。然而，108課綱自108學年實施至今即將屆滿5年、3屆畢業生，除了鄭部長在立院答詢時表示將在三個月內提出的「學習歷程檔案實施檢討報告」之外，更應該儘速提出完整、公開且具有統計數據與論述的108課綱檢討報告，而不是僅僅參考PISA的結果。
國教盟直言，近年來包括學生團體、家長團體及教師團體均已陸續發表對108課綱相關調查，惟獨身為全國教育最高主管機關、課綱推動單位的教育部迄今未曾發表任何調查與檢討報告，這實在是說不過去。
國教盟也說，應檢討108課綱的實施為何無法落實，108課綱為台灣歷年來最多被外界關切、最多人參與討論的課綱，其具有相當之理想性與前瞻性，然而執行面卻出了問題，像是多元選修課程無法落實、課程諮詢教師未能發揮功能等，造成課綱空有理想卻無法落實，許多學生、家長及老師甚至對課綱怨聲載道。
國教盟指出，課綱僅僅提供課程架構，真正要落實課綱精神理念實有賴教師專業之精進與教學方法、與學生互動方式之調整改變。108課綱實施強調素養導向、課程活化，然而教學現場卻只有少數教師具備課程研發能力，應持續推動強化教師專業社群，持續提升精進教師專業與教學技巧，更進一步從師資培育著手，才能根本上讓課綱理念得以在教學現場有效實踐。