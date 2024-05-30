陳沂下海SWAG太震撼！首播3萬人擠爆當機 「尺度無上限」大反轉
平時言語犀利的網紅陳沂，昨（29）日晚間在成人平台SWAG進行直播首秀，引爆全台關注，許多人好奇「內容尺度究竟有多大」，甚至導致平台一度湧入太多觀眾而當機，稍早SWAG也公佈了陳沂首秀的亮眼成績，「累計觀看人數近 3 萬人，流量僅次前輔導長內內首播」。
記者潘毅／綜合報導
昨晚網紅陳沂在SWAG進行節目「沂送地檢署」首播，號稱自己是「新一代情色教主」，節目後半更將YouTube直播暫停，尺度再升一級。這也讓大批觀眾瞬間轉移到SWAG平台繼續看直播，導致伺服器系統不穩定，曾幾度當機。
SWAG官方稍早也公佈，陳沂首播成績亮眼，昨晚全站流量增長超過 40%，僅次於前輔導長內內首播帶來的流量。直播累計觀看人數近 3 萬人，約為前海龍蛙兵壹柒柒首播秀的 3 倍。此外，本次直播為全免費，陳沂獲鑽數約150.6k，抖內金額接近1萬台幣，這還不包含額外約6位數金額的直播價碼。
陳沂誇口「尺度無上限」！觀眾追完直播卻氣炸
雖然陳沂在宣布下海SWAG直播的記者會上，曾宣布「直播尺度無上限」，吸引許多觀眾的好奇心，想看平時言詞犀利的她，「卸下所有防備」的真實模樣，不過實際節目中，陳沂的最大尺度僅是將「底褲脫下」，還被眼尖觀眾發現裡面還有多穿一條保護。
陳沂與海龍蛙兵壹柒柒，雖然也有在鏡頭前親密互動「火車便當」，但是仍隔著衣物，被「尺度無上限」吸引而來的觀眾依舊感到不滿。針對部分觀眾在留言區的怨聲，陳沂本人也在節目中回應，「尺度無上限是『話題』的尺度無上限，肢體還是有一定的界線的！」