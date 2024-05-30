陳志強「與妻暫別書」曝！分開結婚2年妻曾智希 真實原因曝光
曾智希與陳志強交往6年，2022年2人感情修成正果登記結婚，時常在社群平台上分享婚姻生活，閃瞎粉絲們。昨（30）日，曾智希在臉書上透露陳志強因為要外出拍戲，必須離家1個半月，陳志強出發前還親筆寫下「與妻暫別書」，再度閃瞎眾人。
記者張一笙／綜合報導
曾智希與陳志強婚後生活十分幸福，日前還在社群平台上，透露2人在520當天去看婚宴會場，還反問粉絲：「是不是很浪漫？」昨日晚間曾智希在社群平台上再度曬恩愛，分享陳志強因為拍戲要離家1個半月，於是親筆寫下家書，並參考革命壯士林覺民的《與妻訣別書》，寫下「與妻暫別書」。
信中內容列出6點注意事項：「1.注意自己身體健康要吃飽、2.每天都要記得吃保健食品、3.小胖妹黑秀（寵物狗）每天都吃一顆蛋、4.注意黑秀（寵物狗）的水壺要加水、5.出門記得帶皮包，1樓大門要嗶嗶（感應）、6.想著我1個半月，我就回來了」並用陳志強的大頭照磁鐵固定，
照片曝光後，不少藝人朋友都現身留言：「根本把妳當寵物啊」、「怎麼這麼幽默的先生」、「字字句句都是愛」、「到底是多常忘記帶皮包」，不少粉絲也留言表示陳志強「字很好看」。陳志強看到自己「愛的叮嚀」被老婆曝光後，現在留言表示：「嗯！都說是家書了，怎麼把它變臉書！既然這樣，那就麻煩大家一起提醒她吧！」小倆口互動煞羨眾人。