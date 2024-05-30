48歲內田有紀幫日職開球！「不老神顏」嚇壞眾人：凍齡臉蛋太離奇
日本女星內田有紀現年48歲，憑著精湛演技和姣好的外貌，獲得許多粉絲的支持與喜愛，而她昨（29）日現身日職養樂多明治神宮球場，替東京養樂多隊與千葉羅德隊的比賽進行開球。這是內田有紀相隔29年再次參加開球式，她在球場上展露招牌笑容，凍齡的臉蛋也讓不少日本網友看了都驚呼：「她48歲是騙人的吧！」、「凍齡臉蛋太離奇！根本女高中生」、「可以告訴我她都怎麼保養嗎？」
記者洪生儒／綜合報導
內田有紀29日以清新的模樣現身樂多明治神宮球場，她身穿「1000號球衣」站上投手丘的位置，全程露出親切又燦爛的笑容，開球時展現十足架勢，球場上各種角度的相機都瘋狂捕捉女神的一舉一動，她也自在且自信的以笑顏一一回應鏡頭，而內田有紀的「超凍齡美貌」驚艷了現場所有球迷。
內田有紀開球的照片在網路上瘋傳開來之後，「內田有紀」的名字也衝上日本X（推特）趨勢榜，不少網友看到照片之後都驚呼：「說她24我都信啊！」、「天啊！我是女的，但我戀愛了」、「48歲屌打一堆20幾歲的女生」、「她的時間是不是暫停了」、「根本美魔女」、「這凍齡臉蛋太離奇！根本女高中生」、「說48歲是騙人的吧？」、「這是以前的畫面吧」、「我以為在看舊照社團，結果居然是現在的照片，太扯」、「為何她都沒老。」
後來在PTT上也有網友分享一張內田有紀20歲時在球場開球的照片，照片中可以看到，她一身前衛又清涼的穿搭，上半身穿比基尼式上衣，下半身搭配超短褲，身材曲線整個一覽無遺，跟現在的模樣相比似乎沒什麼差別，依舊甜美可人，彷彿她的時間真的暫停了一樣，讓大票網友讚嘆不已。
事實上，內田有紀在17歲時出道，以清新的氣質和高顏值擄獲不少粉絲的心，演出過多部戲劇作品，在出演日劇《一個屋簷下》後爆紅，後來在2002年跟男星吉岡秀隆離婚，並宣布退出演藝圈，直到2005年才再度宣布復出，持續在日本演藝圈發光發熱，目前她也和男星柏原崇穩定交往中。