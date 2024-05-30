瑞銀分析師看好長期投資台積電 領先中、美同業至少2年
台積電和三星在晶圓代工領域持續維持競爭態勢，但在瑞銀首席環球股市分析師Andrew Garthwaite 看來，兩者在投資方面呈現不同吸引力，而在看好生成式人工智慧（AI）技術未來市場的背景下，台積電和三星都是最具潛力的投資標的，其中台積電更是領先中國、美國同業，有望在未來數年內保持全球第一的領先地位。
國際中心楊智傑／綜合報導
在瑞銀於香港舉辦的亞洲投資論壇上，分析師 Garthwaite 強調生成式AI對於未來經濟增長具有重要驅動力，對這項技術表達高度樂觀的他指出，生成式AI技術屬於輕資本（capital-light），應用範圍覆蓋了20%的個人電腦，這顯示這項技術被用於提高個人生產力的強大潛力。
他也分析指出，半導體的消費將來會多於GDP的1%，而從目前股票市場來看，台積電是長期投資的最佳選擇。台積電不僅在技術上領先中國同業5年、美國同業2年，還幾乎控制了全球所有先進晶片的生產，Garthwaite 認為台積電靠技術優勢還可以再數年之內維持全球第一大晶圓代工系統的龍頭地位。
相較長期策略角度來看台積電，該投行在短期投資則較偏好三星電子，Garthwaite認為三星電子在半導體市場的強勁表現、技術實力以及對生成式AI技術的投入，使其在未來幾年內具備較高的增長潛力。
此外，韓國三星電子半導體事業主管慶桂顯去年5月也坦言，當時三星晶圓代工技術落後台積電一到兩年，但相信能在未來五年內超越台積電，「一旦台積電加入我們的2奈米科技競賽，三星將領先。」