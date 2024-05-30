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土洋同喊賣！三大法人調節474億　台股跌298點、失守10日線

▲台北股市今（30）日再度迎來賣壓，終場下跌298.02點或1.38%，收在21364.48點。（圖／記者顏真真攝）
▲台北股市今（30）日再度迎來賣壓，終場下跌298.02點或1.38%，收在21364.48點。（圖／記者顏真真攝）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（30）日再度迎來賣壓，終場下跌298.02點或1.38%，收在21364.48點，日K連2黑，並且失守10日線，成交量為4176.15億元；三大法人合計賣超474.53億元。

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觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3賣」賣超435.06億元；投信「連3賣」，今日賣超18.99億元；自營商（自行買賣）結束連12買「由買轉賣」賣超20.48億元，合計三大法人賣超474.53億元。

台北股市今日再度迎來賣壓，電子權值股倒地不起，即便有營建、航運、橡膠等族群走高也抵不過賣壓，開低走低收在今日相對低點，終場下跌298.02點或1.38%，收在21364.48點，日K連2黑，並且失守10日線，成交量為4176.15億元。昨日逆勢走高的中小型股今日也跟著走弱，雖然盤中一度翻紅，但也扛不住賣壓，終場下跌1.83點或0.7%，收在257.92點，日K連2黑，並且回測5日線，成交量為1391.34億元。

今日電子資金成交比重依舊維持在將近7成、來到68%，權值股熄火表態，權王台積電開盤下跌13元，隨後持續走低，終場收在今日最低點、下跌19元，收在838元，日K連4黑，並且往季線靠攏，拖累大盤指數有154點；鴻海同樣開低走低，最低一度來到176元，終場下跌4元或2.22%，收在176.5元，日K連3黑、並跌破5日線，拖累大盤指數有16點；而聯發科表現相對強勁，開低之後有買單挹注，盤中數度翻紅，不過尾盤遭遇亂流，終場收在平盤價1290元。

今日個股成交量排行榜前五名為：富喬、長榮航、中信金、瑞軒、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、聯發科、奇鋐、安國。

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