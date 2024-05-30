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南韓影后巧遇許光漢卻嚇跑！男神「還原後台真相」曝2部戲新進度

▲南韓影后高賢廷（左）巧遇許光漢卻害羞逃跑，男神還原後台互動過程，並透露2部即將曝光的戲劇新進度。（圖／고현정 Youtube、甲上）
▲南韓影后高賢廷（左）巧遇許光漢卻害羞逃跑，男神還原後台互動過程，並透露2部即將曝光的戲劇新進度。（圖／고현정 Youtube、甲上）

記者黃雅琪／台北－韓國連線報導

許光漢替金馬最佳動畫片《八戒》決戰未來配音，昨（29）日透過視訊受訪，提到日前南韓影后高賢廷巧遇他，卻害羞到2度逃跑，許光漢笑說過程很有趣：「我們是參加活動，在活動上沒有遇到，但電梯只有一台又很慢，就會看到不同地區的藝人都在那邊等待，我就上去說『我是妳的粉絲！』（高賢廷）看起來滿害羞的，但我們有合照一張。」許光漢也透露，新戲《無路可逃：輪盤賭》、《正港分局》可能曝光時間，期待趕快跟大家見面。

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▲許光漢（左）看到高賢廷（右）跑去躲起來後，還是上前去跟她打招呼，並向她表示：「我是姐姐的粉絲！」讓高賢廷緊張到全程不知道該如何是好。（圖／고현정 Youtube）
▲許光漢（左）看到高賢廷（右）跑去躲起來後，還是上前去跟她打招呼，並向她表示：「我是姐姐的粉絲！」讓高賢廷緊張到全程不知道該如何是好。（圖／고현정 Youtube）
日本街頭上被意外捕獲　許光漢笑回：還真的上傳

日前有網友在社群Threads上分享，不小心在日本咖啡廳捕捉到「野生許光漢」，他笑說知道對方是認真在拍「咖啡」不是拍他：「我就是想要好好喝一杯咖啡，在店裡待一下，結果一轉過去就看到有人在拍照，我想說可能真的有拍到，但沒想到就真的上傳了！」稱讚粉絲都很有禮貌打招呼。被問到在台灣就要偽裝出門嗎？許光漢霸氣回：「我偶爾還是會這樣幹（不戴口罩喝咖啡）。」

▲許光漢透露，參演的台劇、韓劇預計於7、8月曝光。（圖／甲上）
▲許光漢透露，參演的台劇、韓劇預計於7、8月曝光。（圖／甲上）
台劇、韓劇新作品連續發　許光漢：想快點見到大家

許久沒見到台灣媒體，許光漢真切關心大家：「希望快點可以見面！我覺得視訊還是有點距離！」至於何時會回到台灣？他無奈表示還有一些工作行程會飛來飛去，記者提問首部參演的韓劇《無路可逃：輪盤賭》、主演的影集《正港分局》哪一部會先推出？許光漢突然裝可愛以日文回應：「打咩得斯唷（意即：不行說）！應該會是7、8月，時間還在變我自己也不確定。」

▲許光漢主演台日合製電影《青春18x2》。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲許光漢雖不在台灣，但時時刻刻都在關注地震災情。（圖／記者吳翊緁攝影）
時刻關注台灣地震災情　許光漢突遭狂撩凍未條

除此之外，日前台灣頻頻發生地震災情，許光漢表示自己沒有遇到，但一直有在關注：「我沒有經歷到，但我都一直在關心，身邊的人也會跟我講地震超級多，我就會想說『不知道大家都還好嗎？』」一名直男記者立刻反撩他：「看到你就好了！」許光漢頓時不知所措、笑翻全場。

接著換一名女記者與許光漢重新演繹，許光漢問：「最近地震大家都還好嗎？」女記者回撩：「你不在身邊，所以不好啊！」他再度陷入無法回話狀態，害羞的回送「手指愛心」，結束這一回合趣味互動。

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