南韓影后巧遇許光漢卻嚇跑！男神「還原後台真相」曝2部戲新進度

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日前有網友在社群Threads上分享，不小心在日本咖啡廳捕捉到「野生許光漢」，他笑說知道對方是認真在拍「咖啡」不是拍他：「我就是想要好好喝一杯咖啡，在店裡待一下，結果一轉過去就看到有人在拍照，我想說可能真的有拍到，但沒想到就真的上傳了！」稱讚粉絲都很有禮貌打招呼。被問到在台灣就要偽裝出門嗎？許光漢霸氣回：「我偶爾還是會這樣幹（不戴口罩喝咖啡）。」
台劇、韓劇新作品連續發 許光漢：想快點見到大家
許久沒見到台灣媒體，許光漢真切關心大家：「希望快點可以見面！我覺得視訊還是有點距離！」至於何時會回到台灣？他無奈表示還有一些工作行程會飛來飛去，記者提問首部參演的韓劇《無路可逃：輪盤賭》、主演的影集《正港分局》哪一部會先推出？許光漢突然裝可愛以日文回應：「打咩得斯唷（意即：不行說）！應該會是7、8月，時間還在變我自己也不確定。」
時刻關注台灣地震災情 許光漢突遭狂撩凍未條
除此之外，日前台灣頻頻發生地震災情，許光漢表示自己沒有遇到，但一直有在關注：「我沒有經歷到，但我都一直在關心，身邊的人也會跟我講地震超級多，我就會想說『不知道大家都還好嗎？』」一名直男記者立刻反撩他：「看到你就好了！」許光漢頓時不知所措、笑翻全場。
接著換一名女記者與許光漢重新演繹，許光漢問：「最近地震大家都還好嗎？」女記者回撩：「你不在身邊，所以不好啊！」他再度陷入無法回話狀態，害羞的回送「手指愛心」，結束這一回合趣味互動。