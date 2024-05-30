全都低首付！雙北前5月12預售案賣光　新莊飆8字頭：完銷5要素曝

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論及手刀完銷因素，住展雜誌發言人陳炳辰指出，除了市場熱度帶動外，部分新案開價策略打動人心，絕對低價像新北市門牌的「萬企君品-上善區」、「紘盛小逸居」單價水位僅3字頭，台北市的「原禾呈真」只開到7字頭，「城中京湛」、「大理ONE」每坪不到百萬元，兼之都有小坪數規劃，在一片房價高漲下自有其搶手度。
相對低價的比價效益則出現在「海山皇郡」、「馨苑」、「幸福琚」、「立軒天邸」案例上，「海山皇郡」鄰近的新板特區已有單價三位數案，「海山皇郡」價碼也算打了8折，「馨苑」、「幸福琚」、「立軒天邸」的單坪均價開在6字頭，比起鄰近區域高價案開出7、8字頭， 凸顯價差，受到青睞其來有自。
再者，地段上較少推新案，珍稀度高也會引起矚目，「海山皇郡」、「馨苑」、「幸福琚」都有此特性。而常論及的低首付的行銷策略亦奏效，包括「大理ONE」、「海山皇郡」、「萬企君品-上善區」皆運用工程零付款或是低訂簽方式，可謂成功案例。
又加上戶數規劃較少，或危老都更案地主分回戶多，比方說「耕青禾」、「海山皇郡」、「馨苑」只有十幾二十多戶可售，搭上好時機，等同得限量搶快，順銷水到渠成。12完銷新案總戶數多不到100戶，當中以新北淡水區「萬企君品 上善區」總戶數144戶最多，五股區的「紘盛小逸居」只有5戶最少。
新莊8字頭、台北破百萬 買方點頭合理
不過，最值得注意的是，12案當中新莊副都心的「國泰‧旭」則屬異數，完全打臉前述特性，其開價來到8字頭創新莊區高價，已揭露的價位也達標，看齊新北市第一環行政區水準，戶數多及90多戶，且副都心新案亦不在少數，仍能數個月完銷。
陳炳辰分析，一方面還是有大環境走強連動，另一方面則是副都心區域房市本就以高價產品規劃，譬如在地知名深耕已久的遠雄系列都是大坪數高價宅，如今商圈、交通、綠地等宜居條件健全，兼之建商品牌加持，且該案位置上有學校、公園鄰近性，買方價格認同度高，造就快銷。
另外，單坪平均開價達124萬元，實價揭露還有來到126萬元資訊的台北市市中心都更改建案「耕青禾」，也在不到半年就售罄，見識台北市買盤房價接受度。不過畢竟此案坐落地段精華，機能強，周邊新案行情都在單價百萬元，當前熱況過了這村沒了那店，遂見買方油門踩到底搶進。
後況方面，今年雙北公開案預告完銷腳步近的有新北市板橋區的「日安TOKYO」、三重區的「謙宇玥華」、蘆洲區的「中山‧極」等，都具備比價條件，亦規劃主流小宅產品，且如「謙宇玥華」、「中山‧極」原本的可售戶數就不多，近期應均將繳出亮眼成績單。