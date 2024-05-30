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蘋果舊iPhone想換新電池「選原廠或副廠」？過來人血淚推薦此法

▲有網友在Ptt上發文詢問，舊手機想要換電池，該換原廠還是較便宜的副廠，不少過來人都認為「換原廠最穩」。（圖／翻攝官網）
▲有網友在Ptt上發文詢問，舊手機想要換電池，該換原廠還是較便宜的副廠，不少過來人都認為「換原廠最穩」。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

想要確認iPhone電池狀況，iPhone有電池健康度可以直接在手機內檢視，根據官方數字，iPhone 14以前在經過 500次完全充電循環之後，理想情況下還能保有原有蓄電量的80%。因此在正常狀況下，手機使用2年可能就會需要換電池，他牌也是差不多的概念，但這時就會用戶認為都已經是舊機，覺得電池用副廠即可，但有經驗的網友則力勸「換原廠」最穩，可以讓手機再戰好幾年。

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Ptt上有網友提到自己的舊手機需要更換電池，但由於停產許久，外面原廠電池製造日期都是2017-2018年，副廠製造日期比較新，可是不確定製造日期對於蓄電有差嗎？因此上網詢問「該換原廠還是副廠？」引起網友熱議。

▲iPhone 維修。（圖／記者周淑萍攝）
▲以iPhone為例，如果更換副廠電池，之後手機上就無法顯示電池健康度。（圖／記者周淑萍攝）
有網友血淚分享「2022年換2021年製造的副廠電池，但一年半就膨脹了」，還有人買副廠電池自己換，電量大概是原廠6成，而且掉電量很不穩，更分享說，「掉電快就算了，如果買到50%直接斷電的真的會氣死」。多數網友還是認為「官方維修最穩」，認為原廠衰退還是比副廠好，且「真原廠鋰電存放條件良好，5年內沒問題」。

以距今2~3年的iPhone 12、iPhone 13的看，蘋果官方維修價格為2990元，確實不便宜，但部分原廠授權的維修中心會不定時的推出維修優惠，以近期iStore為例，換電池的維修費為2090元，根據記者了解，街邊維修中心副廠價格為1200元，價格相差頗大。

雖然原廠價格較高，但同樣會建議更換原廠電池，除了品質比較有保障之外，副廠電池沒有Apple認證晶片，因此手機上無法顯示電池健康度，難以辨識電池狀態，同時可能也會影響之後二手的價格。

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