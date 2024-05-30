520國宴台南伴手禮廣受好評 黃偉哲表揚在地業者的付出
第十六任總統暨副總統就職國宴首次移師臺南，臺南市政府配合總統府規劃，與民間團體攜手合作，讓國宴賓客感受到臺南熱情辦喜事的款待心意，讓活動順利圓滿落幕。台南市政府今(30)日舉辦表揚儀式，市長黃偉哲親自頒發感謝狀，肯定各企業廠商與在地業者的用心付出，共同與市府公私協力，一起合力完成520國宴活動。
記者郭俊暉／台南報導
市長黃偉哲表示，臺南物產資源豐富且獨創一格，本次國宴特別精心挑選極具臺南在地特色的伴手禮，及宴席桌上的感恩釀金門高粱，希望能讓所有與會的國宴賓客皆滿載而歸、賓至如歸，感受到臺南熱情辦喜事的款待心意，並對臺南留下深刻印象與美好回憶。
黃偉哲強調，此次國宴成功須歸功於臺南在地各知名廠商協助及金門酒廠贊助，讓市府版國宴伴手禮深受各界好評，除感謝大家協力合作完成重要使命，也期望未來持續與市府共同努力，讓更多人看見臺南之美。
臺南市政府表示，相當感謝此次國宴各界的大力幫忙，其中，深緣及水有限公司捐贈綜合酥餅禮盒、無患子生技開發有限公司捐贈古寶淨荳胺基酸潔膚皂及招福平安活膚晶禮盒、沐禾鮮釀有限公司(臺風造酒)捐贈臺南風味(文旦、鳳梨)精釀啤酒禮盒，以及臺鹽實業股份有限公司捐贈臺塩海洋鹼性離子水等，此外，還要感謝金門酒廠實業股份有限公司提供優惠商品做為宴席用酒，一起呈現滿滿的臺南400豐厚人情味。