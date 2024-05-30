博恩酸周杰倫創作不出好東西！背後原因竟是「她」 影片瘋傳掀議
綜藝天王胡瓜近來轉戰網路媒體，開設Youtube頻道《下面一位》，受到網友熱烈討論，日前頻道發布新片，找來火紅喜劇演員博恩，以及精神科醫師陳烱鳴，博恩不改犀利說話風格，暗酸周杰倫創作不出好東西，隨後連忙澄清：「我是周杰倫鐵粉」，引發網友熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
《下面一位》日前發布新片，找來火紅喜劇演員博恩，以及精神科醫師陳烱鳴，來聊聊關於喜劇演員。節目中開頭就對博恩發起挑戰，送上小學一年級到小學六年級的造詞造句考卷，考驗喜劇演員博恩的反應力。沒想到連胡瓜都還沒看懂題目，博恩就秒答，優秀的表現讓胡瓜不禁讚嘆：「你反應力也太快了吧！」
談到也是經營網路自媒體，面對酸民的留言是否會走心？博恩坦言，「其實喜劇演員在找題材的時候，會在大家都覺得正常的地方找到哪裡有問題，以此來借題發揮，所以喜劇演員相對來說都是高敏感的人。」而常常需要承受負面留言、或是一些謾罵的文字，博恩透露，他曾收過難聽的私訊留言，對方惡毒攻擊他：「好了啦！垃圾富二代」、「說真的，希望你們這種富二代都可以死光」等，博恩嘲諷表示，有些喜劇演員大多數都會裝作一副不在乎的模樣，但內心絕對在乎，直言：「別再裝了！」
博恩向胡瓜透露，他喜歡傷害自己，所以會將酸民留言截圖放在手機中，因為他認為過得太快樂的人創作不出好東西。他還開玩笑舉例，像是有昆凌之後的周杰倫，暗指結婚後的周董幸福甜蜜，歌曲不像過往有許多故事感，講完他也趕緊澄清：「我是周杰倫鐵粉」，強調現在的歌沒有不好，只是他個人比較喜歡過往經典的歌曲。