中市路樹國賠一年52件爭議　議員質疑路樹登錄功效何在

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市議員張芬郁指出，台中市行道樹的電子身分證QR Code已名存實亡，沒有繼續執行，議會附近的市政公園，5棵樹就有3棵的電子身分證模糊不清、無法掃QR Code。
張芬郁表示，建設局建置「友善樹木空間資訊資料庫」，資庫內的樹木有24萬6768棵，但是今年二月，進化北路開闢人行道，移植、移除了55株喬木，現在都還存留在資料庫中，去年大里德芳南路288號前人行道種的一棟櫸木，則沒有在資料庫中，顯見該資料庫的真實性和管理都出問題。
張芬郁指出，去年因為公共公有設施管理欠缺，產生的國賠爭議案件有156件，其中路樹造成的爭議有52件，今年一月到二月，受理國賠爭議案件有36件，路樹占了8件，日前(28)日南京東路有2棵10米高的榕樹，因為下雨沖刷造成土壤鬆軟倒塌，所幸無人受傷。
張芬郁表示，如果建設局可妥善運用樹木資料庫，詳實記載每棵樹的維護管理情形，針對危險待移除中的樹木列出警示範圍，可以讓養護單位有目標的巡查，並提醒民眾留心，降低樹木倒塌意外。
另外，張芬郁也要求建設局加強樹木修剪的專業性及民眾申請移植樹木的流程，必須寫計畫書，經過審議後，要自己找移植的地點、自行雇工移除、繳交保證金保活一年等，要求建設局研議簡化。
建設局長陳大田表示，全市樹木管理經過普查後，以虛擬身份登錄到資錄庫，電子身分證QR Code已不再使用，也重新頒定修剪樹木的規定，而基於保護樹木，不論是自行移植還是其他單位移植都要經過委員會通過，若民眾有移植需求建設局會協助辦理相關手續。