特企／超狂優惠來了！長汎假期台北TTE旅展出國最高省兩萬！

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激省日韓暑假兩萬有找 秋季賞楓保證入住星野飯店
迎接暑假出遊旺季，最適合闔家出遊的日韓行程最搶手，指定行程小孩不佔床立省一萬元，「沖繩自由行4日」$19,200起，搭乘長榮航空舒適啟程，入住那霸市區高評價酒店。樂園行程首推「京阪神環球影城輕旅行5日」和「東京迪士尼晴空塔鎌倉箱根富士溫泉5日」，韓國「韓瘋三大主題樂園5日」全程入住四星飯店，旅途更有品質，團費最低只要$25,500起。
季節限定美景，錯過需再等一年。「北海道戀戀花賞超值5日」$29,900起，拍遍夏季獨有富良野拼布花田，及一生必去絕景美瑛夢幻青池。秋季賞楓搶先報名早鳥優惠最多折$6,000！長汎假期嚴選保證入住星野集團飯店行程，「楓染北海道邂逅星野漫步5日」與「東北紅楓慢旅星野奧入瀨溪流5日」，搶手行程數量有限，還請旅客盡速手刀下訂。
東南亞暑假親子遊一萬七有找 輕奢度假全程住五星、無購物站
島嶼度假親子遊「馬來西亞漫遊雲頂五星天空酒店6日」$16,888起，樂遊歡樂刺激的雲頂高原娛樂城，走訪世界文化遺產馬六甲，豐富行程讓全家笑語不停歇；「宿霧小資輕旅行5日」只要$17,999起，就能與鯨鯊共游，體驗雙跳島浮潛；「飛越清邁~叢林飛索、夜間動物園泰國蘭娜5日」$28,900起，不僅可體驗刺激的叢林飛索，還能前往泰國第一個夜間動物園搭乘遊園車，觀察野生動物。
2023年榮獲優旅選的「豪華五星北越雙龍灣5日」及「全程五星華欣皇室風情5日」不僅得到旅遊專業肯定，更是旅客佳評不斷的熱銷行程，全程五星飯店、無購物無自費行程讓旅客悠閒享受假期，含稅及簽證每人只要$25,500起，是兼顧價格與品質高CP值選擇。此外，長汎假期還有更多優選的東南亞行程，如峴港、清邁、新加坡、菲律賓，搭配旅展優惠每人還能再折$1,000，心動不如馬上行動！
長榮直飛歐洲最高折兩萬 澳洲黃金海岸、幸福極光限定優惠
想去歐洲別猶豫，「FUN遊德瑞雙大道少女峰10日」旅展限定2人同行最多折$20,000！搭乘登山火車登上少女峰、探訪迪士尼城堡原型新天鵝堡；「直飛米蘭FUN遊義大利10日」$87,900起，探訪天空之城、搭乘法拉利高鐵。「FLY CRUISE西地中海郵輪14日」$141,800起，法國、義大利、馬爾他共和國、西班牙四國全包式岸上觀光，內艙升等陽台艙，再贈船艙小費。「超值之選黃金海岸9日」度假農莊住一晚體驗地道澳式篝火晚會、無尾熊、袋鼠親密接觸等精彩行程旅展特惠$71,900起。「加拿大東西岸全覽黃刀北極光14日」二人同行早鳥優惠最高折$10,000，貼心安排3晚黃刀極光，增加極光可見率，還能體驗狗拉雪橇的無限樂趣。
國內最潮旅遊綠色旅行最高省500 國內外自由行旅展同步優惠
長汎假期全新推出低碳綠色旅行系列產品，旅展現場下訂最高每人折$500，精心規劃在地深度體驗及導覽，主打推薦「鄉土蒜頭村走讀2日」，行程入住金級環保旅館「嘉義長榮文苑」住得舒適也為地球盡一份力
如果喜歡自由行，「長榮假期」不僅擁有全球航線、艙等票價及優質旅宿，還能即時搜出最超值的機+酒優惠組合，即日起至6月5日訂購滿二晚住宿加贈上網卡每人一張。此外，國內航空自由行第一品牌「立榮假期」於旅展期間則推出折扣碼「UTTE2024」，機加酒筆訂單現省$500！聰明旅客可要趁優惠趕緊安排好旅遊計畫。
相信大家對下半年的旅行充滿期待，長汎假期準備了歐洲、日韓、東南亞、美加、紐澳等豐富行程，不論是親子同遊、海島度假、或名勝參訪等旅行，都歡迎到長汎假期的攤位(展區編號：D214)報名搶好康。