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昔「廢考監」因藍卡關　綠委喊話：要放棄五權神主牌就一起打球！

▲繼藍白聯手通過國改革法案，如今喊出要廢除監察院，林俊憲表示翻出上屆修憲委員會提案，卡在委員會關鍵在國民黨，籲要放棄五權神主牌就一起打球。（圖／NOWnews攝影中心）
▲繼藍白聯手通過國改革法案，如今喊出要廢除監察院，林俊憲表示翻出上屆修憲委員會提案，卡在委員會關鍵在國民黨，籲要放棄五權神主牌就一起打球。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳威叡／台北報導

立法院藍白聯手日前通過國會改革法案，接續民眾黨立院黨團總召黃國昌喊出下一步將要「廢監院」，國民黨總召傅崐萁附和同意，對此民進黨立委林俊憲今（30）日翻出上屆修憲委員會提案，當時朝野總共提出78個修憲案，而光是廢考監8案全是綠委提出，國民黨是0，而修憲能不出立院始終都在國民黨身上，民進黨主張早就提出，考監都廢、回歸三權分立，喊話國民黨若能放棄五權神主牌，讓台灣的憲政體制正常化，「我們有什麼理由要反對？一起打球啊！」

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藍白聯手日前通過國會改革法案，黃國昌也宣布下一步要「廢監院」，國民黨總召傅崐萁附和同意，對此林俊憲表示，這年頭，洗記憶的人越來越隨便了，4年前的事都敢洗。自己在立法院已經待了3屆，應該有資格重新釐清當時討論修憲的情況。

林俊憲說，4年前前總統蔡英文連任時，就宣示要推動修憲，於是立法院在2020年9月成立修憲委員會。當時朝野總共提出了高達78案的修憲案，其中有關18歲公民權的有16案。18歲公民權的結果大家也看到了，公投沒有過關，所以重點放在剩下的62案。

林俊憲指出，在這62案中，光是跟廢考監有關的就有8案，無一例外，全都是民進黨委員提出，國民黨是0。而修憲案的流程跟一般法律案不太一樣，一定要是立委個人連署，至少要4分之1人數，沒有黨團這種形式，小黨靠自己無法提出。

林俊憲表示，民進黨總召柯建銘案子高達61人連署，這代表柯建銘這一案，就是涵蓋各議題、整個民進黨團的主張。其中有4大重點，包括18歲公民權、廢除考監、總統立委任期同步與下修修憲門檻，這是第10屆所有62位民進黨團立委對修憲的表態。

林俊憲說，那為何最後只看到18歲公民權有出立法院？當然是因為國民黨反對廢考監，連委員會這一關都出不去，修憲提出後，至少要有4分之3之出席，及出席委員4分之3決議，提出憲法修正案，才能著手進行公投。講白一點，以上一屆來算，除了民進黨團62人外，還要有23個在野黨立委願意出現在議場，然後2位在野黨立委投同意才有可能。

林俊憲說明，修憲案能不能出立法院的關鍵，始終都在國民黨身上。而民進黨的主張早就提出考監兩院都要廢、回歸正常三權分立，不然就是打假球。而國民黨長年以來極力反對廢考監，這不是新消息。但粗糙派法學掌門人黃國昌，一直咆哮只喊廢監察院，還說國民黨也同意，質疑那考試院呢？國民黨也同意廢考試院？還是真的要一起搞出一個「四權分立」？

林俊憲指出，民進黨團主張從來沒變，要修憲再歡迎不過，廢考監一起來，只做一半就是擴權打假球。如果傅崐萁真的能策動一半藍委「起義來歸」，放棄五權神主牌，讓台灣的憲政體制正常化，那有什麼理由要反對？一起打球啊，不過搞出擴權法案後才來提、考監只廢一半，那就是徹頭徹尾的胡鬧罷了。

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