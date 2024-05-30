昔「廢考監」因藍卡關　綠委喊話：要放棄五權神主牌就一起打球！

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林俊憲說，4年前前總統蔡英文連任時，就宣示要推動修憲，於是立法院在2020年9月成立修憲委員會。當時朝野總共提出了高達78案的修憲案，其中有關18歲公民權的有16案。18歲公民權的結果大家也看到了，公投沒有過關，所以重點放在剩下的62案。
林俊憲指出，在這62案中，光是跟廢考監有關的就有8案，無一例外，全都是民進黨委員提出，國民黨是0。而修憲案的流程跟一般法律案不太一樣，一定要是立委個人連署，至少要4分之1人數，沒有黨團這種形式，小黨靠自己無法提出。
林俊憲表示，民進黨總召柯建銘案子高達61人連署，這代表柯建銘這一案，就是涵蓋各議題、整個民進黨團的主張。其中有4大重點，包括18歲公民權、廢除考監、總統立委任期同步與下修修憲門檻，這是第10屆所有62位民進黨團立委對修憲的表態。
林俊憲說，那為何最後只看到18歲公民權有出立法院？當然是因為國民黨反對廢考監，連委員會這一關都出不去，修憲提出後，至少要有4分之3之出席，及出席委員4分之3決議，提出憲法修正案，才能著手進行公投。講白一點，以上一屆來算，除了民進黨團62人外，還要有23個在野黨立委願意出現在議場，然後2位在野黨立委投同意才有可能。
林俊憲說明，修憲案能不能出立法院的關鍵，始終都在國民黨身上。而民進黨的主張早就提出考監兩院都要廢、回歸正常三權分立，不然就是打假球。而國民黨長年以來極力反對廢考監，這不是新消息。但粗糙派法學掌門人黃國昌，一直咆哮只喊廢監察院，還說國民黨也同意，質疑那考試院呢？國民黨也同意廢考試院？還是真的要一起搞出一個「四權分立」？
林俊憲指出，民進黨團主張從來沒變，要修憲再歡迎不過，廢考監一起來，只做一半就是擴權打假球。如果傅崐萁真的能策動一半藍委「起義來歸」，放棄五權神主牌，讓台灣的憲政體制正常化，那有什麼理由要反對？一起打球啊，不過搞出擴權法案後才來提、考監只廢一半，那就是徹頭徹尾的胡鬧罷了。