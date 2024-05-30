《善宰》邊佑錫遭私生飯「跟車闖住處」！公司發聲：將以法律處置
南韓演員邊佑錫近日因出演韓劇《背著善宰跑》的男主角而爆紅，獲得許多粉絲的支持與喜愛，除了戲劇本身討論度超高之外，凡是他有上的節目也都獲得良好的收視成績，可以感受到他的魅力真的非常強大。不過，人氣暴漲之後，對邊佑錫的生活也帶來一些困擾，他所屬的經紀公司也在今（30）日發出聲明，透露他被私生飯騷擾到私人住家的事件，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
邊佑錫近期憑著《背著善宰跑》一劇爆紅，知名度大暴漲，不僅上遍各大綜藝節目錄影，還開設個人Weverse（粉絲社群平台），甚至將在6月展開亞洲巡迴見面會，而他的經紀公司VARO娛樂也非常積極的替他接各種廣告代言，幫他經營社群平台，每天勤勞更新動態，讓粉絲們追星追得非常滿足。
不過，人氣暴漲之後也爲邊佑錫帶來不少困擾，他所屬的公司VARO娛樂在30日發布公告指出：「近期邊佑錫出席的活動，因現場的人群過多導致秩序相當混亂，活動出現了安全憂慮。」經紀公司也提醒粉絲們別擅自前往「非公開行程」的地點，會對藝人和主辦單位造成嚴重損害。
此外，VARO娛樂也強調表示：「在官方行程中，請克制遞信跟禮物等會接近藝人的行為，以免發生安全事故。」除了向粉絲們表明活動中需要注意的相關事項，經紀公司也特別強調：「絕對禁止在行程結束後跟隨藝人車輛、擅自到藝人住處及私人空間並進行拍攝！」並嚴正指出：「這些行為將面臨嚴厲的法律處置。」希望粉絲們可以理性追星，千萬不要以身試法。