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點子松前進校園！勉勵學子向藤子不二雄學習「看見未來」

▲數位發展部「點子松」徵件說明會第八站，吸引近百位同學齊聚交流。（圖／點子松提供）
▲數位發展部「點子松」徵件說明會第八站，吸引近百位同學齊聚交流。（圖／點子松提供）

記者陳美嘉／綜合報導

哆啦A夢雖然已經推出超過50年，一直以來讓人著迷的百寶袋內那些超好用的「未來道具」到今天依然十分有科技感！「第三屆點子松」以「人機共融」為主題，徵求2040近未來與AI人機共融的好點子，並搭配「10X10點子創未來 未來超感知」全台巡迴展同時展出。

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數位發展部數位策略司科長林姝宜表示，許多改變世界的創新，在最初都還只是一閃而過的想法或念頭，「點子松」以「2040人機共融」為主題，進入校園盼望能鼓勵青年跳脫框架，想像未來人與AI共融的情境及價值。即便當下創意不見得能夠一次落地到位、或是馬上完成就可以實踐，但相信這個好點子將有機會成為點燃創新、改變世界的關鍵火苗。

▲第二屆「點子松」競賽得獎人林雅瑩表示參加點子松是一場讓夢成真的美妙旅程。（圖／點子松提供）
▲第二屆「點子松」競賽得獎人林雅瑩表示參加點子松是一場讓夢成真的美妙旅程。（圖／點子松提供）
第三屆點子松第八站前進逢甲大學，逢甲大學產學營運與推廣處副產學長蔡勝男在參與說明會中勉勵同學，2040年的各種情境並沒有標準答案，每個人都可以發揮無限想像。謝謝數位發展部的資源投入，讓逢甲人練習以「未來視角」來預想即將發生的生活、職場與社會，需要哪些創新服務、產品、生活模式或甚至是待解決的社會議題！

主辦單位特別邀請「第二屆點子松」競賽得獎者林雅瑩，分享參加點子松的經驗。她表示，參加「點子松」的歷程，就是鼓勵做夢、並且讓夢成真的美妙旅程。林雅瑩不僅分享她從生活中的滿意及不滿意來尋找創作的點子，更不藏私地分享兩本好書，幫助同學能大幅提升創新前衛的想法，讓創作更有趣。

▲「10X10點子創未來 未來超感知」全台巡迴展以SDGs為題，大量採用金屬鷹架、甘蔗板類型之環保材料進行策展，在永續價值中傳達創新的好點子。（圖／點子松提供）
▲「10X10點子創未來 未來超感知」全台巡迴展以SDGs為題，大量採用金屬鷹架、甘蔗板類型之環保材料進行策展，在永續價值中傳達創新的好點子。（圖／點子松提供）
生活中的滿意或不滿意，往往就是看到好點子的契機。「第三屆點子松」徵件活動即日起至7月15日截止，不分年齡、國籍，個人或團隊皆可投件，每人或每隊投件數至多3件，而且線上投件時間只要花4分鐘，寫完投件者名字，以及點子的標題、內容、輔助圖像上傳即可。

「10X10點子創未來 未來超感知」全台巡迴展的逢甲站，即日起至6/3在逢甲大學圖書館舉辦，展出前兩屆點子松競賽從近3,500個點子中選出的23件作品。「點子創未來 未來超感知」好點子巡迴展與徵件說明會，展出日期、點子松投件等資訊可至點子松網站查詢。

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