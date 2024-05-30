UNIQLO感謝祭149元起明開搶！AIRism首降價、囤貨神品一年最便宜
UNIQLO 40周年感謝祭將於明（30）日開搶，超狂下殺最便宜149元起，明星商品AIRism空氣衣、BRATOP首度降價，囤貨神品包括背心、短褲一年最便宜必收，還同步開賣最新聯名吉卜力工作室「Hey, Let's Go！」UT系列。消費滿2000元免費獲得總共有40色的「隨行保溫瓶」，於優衣庫生日6月2日星期天，當日走進全台UNIQLO門市，都有機會獲得限量驚喜小禮物，感謝祭攻略一次整理告訴你。
記者蕭涵云/綜合報導
1984年於日本廣島郊區創立的UNIQLO，在全世界擁有超過2400家門市、遍布全球25個市場據點。今歡度40周年，即將於5月31日至6月6日連續7天推出感謝祭，最便宜單品下殺149元起。
📌明星商品首度降價！AIRism空氣衣290元、BRATOP 590元
適合台灣潮濕悶熱天氣穿著的AIRism空氣衣系列，男士速乾親膚AIRism棉質寬版圓領T恤390元、女士AIRism短袖棉質T恤290元，首度降價、最多現省200元。而BRATOP削肩短版背心也是第一次祭出優惠價格590元，不只素色、連條紋款也都特價。
📌囤貨神品一年最便宜！背心T恤全290元、短褲390元
全場最便宜「新生兒棉質網眼包臀衣1件(短袖)」下殺149元；女性實穿AIRism抗異味網眼坦克背心、AIRism細肩帶背心都是290元；男士降落傘工裝短褲590元、女士棉質輕便短褲390元，雙雙現折200元。
而深受大人小孩喜愛的UT系列包含名偵探柯南、超人力霸王、Chiikawa × Sanrio Characters及Hello Kitty 50th Anniversary等多款日本熱門動畫角色的印花T恤首度優惠290元。
📌UT最新聯名吉卜力工作室「Hey, Let's Go！」同步開賣
最新聯名吉卜力工作室「Hey, Let's Go！」，由泰國藝術家Kanyada Phatan與吉卜力工作室長期製作人鈴木敏夫創意設計，打造《龍貓》、《神隱少女》、《魔法公主》等熱門動畫經典角色，包括男女裝、童裝及配件共32件單品，其中UT印花T恤、弧形迷你肩背包都是390元起。
📌滿額贈送「隨行保溫瓶」盲盒開抽40色！6/2加碼驚喜入店禮
UNIQLO感謝祭期間，全台各門市或官方網站單筆消費滿2000元，即可獲得與日本同款的「隨行保溫瓶480ml」乙個，可保溫、保冷還能裝碳酸飲料，採盲盒形式開抽40色，不挑款不換色，還有一款未公佈的隱藏版神秘色彩，等大家抽獎。於UNIQLO生日6月2日當天走進全台UNIQLO門市，還有機會獲得加碼「限量驚喜小禮物」。
而快時尚品牌H&M 2024夏季系列則從熱情洋溢的巴西風土文化中汲取靈感，以黑色、奶油色、米色、灰米色與正紅色等明媚熱烈的自然色調，並點綴從苔癬綠到開心果綠的綠色調，再穿插大膽印花打造成隨性風格的時髦服飾。令人耳目一新的女士長袍、太陽裙、比基尼套裝及編織單品，及擁有現代感剪裁的男士西裝與襯衫等單品，與柔和條紋的短褲、裙裝和針織衫等童裝，已於台北微風松高店、台北西門旗艦店及網路商店同步開賣。