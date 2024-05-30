六福村訴訟追殺！動團籲勿浪費司法資源　不排除發動全民監督行動

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最終，台北地方法院駁回，並於裁定書提及「六福村有上揭種種不友善動物之行為，非僅暫時、偶發現象，而極有可能是長時間之持續狀態，甚至直到主管機關審查時，仍能發現有諸多不友善動物之缺失而未獲改善」。至此，動團「加重誹謗罪」不起訴確定。
動團指出，去年狒狒脫逃、死亡事件引起全國關注，動團也曾「給六福村旅遊集團董座莊豐如的公開信」，盼六福村本著「為動物保育向社會大眾敞開大門，堅持六福村以『動物福祉』為核心價值的初衷。」能坦然面對社會大眾的質疑。未料六福村繼續扯謊、並欲提告獵人藉此轉移社會焦點，等等劣跡引發社會譴責。由此衍生狒狒防逃措施、圈養環境等問題更引發社會關切，當時主管機關在輿論壓力下召集專家學者前往六福村訴求改善。
許多人不知道的是，除了狒狒受害，六福村內還有其他動物，甚至是保育類動物（如孟加拉虎）的飼養環境亦非常惡劣。因此，台灣動物保護行政監督聯盟、台灣動物平權促進會與鳥語獸躍三個團體再度前往六福村蒐證，卻在禽鳥表演後場外利用手機錄影時，遭其工作人員阻擾且報警，隨後甚至要求動團退票離場。
當時，六福村評鑑在即，動團與立委陳椒華召開記者會，盤點眾多動物福利堪慮，像是禽鳥表演後場的紅鶴區沒有水池、群養老虎導致互鬥致死等，訴求主管機關「勿黑箱通過」評鑑，應公開審查資料等。值得一提的是，此記者會引起大量媒體關注，主管機關除了公開審查資料外，媒體亦追蹤報導相關動物福利問題。 然而，六福村卻於記者會後對三位動團成員提出「妨害秘密」、「侵入住宅罪」等告訴。
至此，新竹地檢署已駁回六福村提告三位動團成員的「侵入住宅罪」以及兩位動團成員的「妨害秘密罪」。一如既往，六福村仍持續興訟，又提出再議至高等檢察署並再度遭到駁回。另一動團成員的「妨害秘密罪」則將於明日開庭審理。
動團強調，動物園屬社教機構，六福村以教育、研究為由引進、飼養多種保育類動物，其繁殖計畫、圈養環境卻存在許多缺失未改善。即使六福村不斷以司法追殺動團，絲毫無法動搖動團強力監督公共事務的決心。動團再三呼籲，六福村應將心思改善動物處境，同時懇請相關主管機關應拿出魄力改善制度、監督利用動物營利之事業。
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